Federico Tosoni: un imprenditore italiano tra le capitali del business globale

Federico Tosoni è un imprenditore italiano con base tra Londra e Dubai, dove ha fondato Mmoment Studio, agenzia di comunicazione e marketing digitale attiva nell'ufficio stampa e nella consulenza digitale.

La sua attività si sviluppa lungo due direttrici che nel tempo sono diventate complementari: da un lato la creazione di siti web ed e-commerce, dall'altro la gestione dell'ufficio stampa, il lavoro che porta persone, aziende e professionisti a comparire sulle pagine di giornali e riviste. In un contesto in cui la fiducia del pubblico si costruisce anche attraverso ciò che viene scritto e pubblicato, saper raccontare una storia e collocarla nel posto giusto resta un elemento centrale del mestiere.

Un network internazionale costruito nel tempo

Il lavoro di Tosoni si basa sulla rete di collaborazioni che ha costruito con le principali testate nazionali italiane e con alcuni dei più importanti magazine del Paese, oltre a contatti con pubblicazioni degli Emirati Arabi Uniti e con testate negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo network gli permette di offrire ai propri clienti la possibilità di vedere il proprio nome, il proprio progetto o la propria attività raccontati su piattaforme editoriali, in Italia come all'estero.

Il lavoro si traduce nella scrittura di articoli su misura — pensati e calibrati per ogni cliente — che raccontano percorsi professionali, traguardi raggiunti, innovazioni introdotte. Negli ultimi tempi Tosoni ha lavorato in particolare con professionisti del settore medico, tra medici, chirurghi e specialisti, la cui attività scientifica e clinica è stata raccontata su testate nazionali e internazionali. Il suo raggio d'azione tocca comunque settori diversi tra loro: dalla moda alla finanza, dall'immobiliare alla ristorazione.

Da Londra a Dubai

La scelta di radicare l'attività di Mmoment Studio tra Londra e Dubai riflette due mercati con caratteristiche diverse: la capitale britannica resta un punto di riferimento per la finanza e i servizi professionali europei, mentre Dubai si è affermata negli ultimi anni come uno dei mercati digitali in più rapida crescita, capace di attrarre imprenditori e investitori da diverse aree del mondo.

Muoversi tra questi due contesti permette a Tosoni di offrire ai clienti visibilità sia sulla stampa italiana sia sui circuiti editoriali del Golfo, oltre a un collegamento con il mercato mediatico americano e britannico.

Il sito web come base della presenza online

Accanto all'ufficio stampa, l'altro ambito di lavoro di Mmoment Studio è la creazione di siti internet e piattaforme e-commerce. Per Tosoni, la presenza online di un professionista o di un'azienda è la base su cui costruire una strategia di comunicazione: un sito curato, veloce e ottimizzato per i motori di ricerca è spesso il primo punto di contatto tra un cliente e chi cerca informazioni su di lui.

Si tratta di un approccio che integra grafica, contenuti e visibilità editoriale in un'unica strategia, pensata per accompagnare il cliente dalla costruzione dell'identità digitale alla sua presenza mediatica.

Uno stile diretto

Chi lavora con Tosoni ne descrive l'approccio come pratico e orientato all'efficienza: pochi giri di parole, tempi di consegna rapidi, un metodo di lavoro che privilegia la concretezza.

Guardando al futuro, l'obiettivo è continuare a rafforzare la presenza internazionale di Mmoment Studio, ampliando il network di testate italiane, statunitensi, britanniche ed emiratine, con un'attenzione crescente anche verso le nuove tecnologie applicate alla comunicazione.