Andrea Pirlo, la follia di Più Europa: "Prenda le distanze da Valdimir Putin"

Neanche il tempo di metabolizzare il nome di Andrea Pirlo - che però non è stato ancora ufficializzato dalla Federazione guidata da Giovanni Malagò - per il nuovo corso della Nazionale azzurra e già è iniziato l'ultimo delirio della sinistra. "Non si può che fare gli auguri più sentiti a Pirlo e alla nazionale italiana di calcio - ha commentato sui suoi canali social il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova -. Con un 'ma': Pirlo pochi mesi fa ha fatto una scelta per me incomprensibile e sbagliata, quella di diventare ambasciatore nel mondo di Fonbet, prima agenzia di scommesse in Russia. Il settore delle scommesse non è colpito dalle sanzioni europee, ma questo non toglie che un personaggio pubblico della levatura di Andrea Pirlo dovrebbe riflettere sul significato pubblico di scelte private e di affari".

E ancora: "Personalmente mi auguro che il nuovo CT della Nazionale senta l'esigenza di rescindere il contratto con Fonbet, anche considerando la posizione attuale dell'Italia nei confronti della Russia. Anzi, voglio pensare che lo abbia già fatto. Quando Putin interromperà la sua invasione violenta e illegale dell'Ucraina e la sua guerra ibrida contro noi europei - conclude - si potrà cominciare e parlare di Russia in altri termini. Oggi no".