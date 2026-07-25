Gp Ungheria, pole Norris davanti ad Hamilton penalizzato: deludono Lecler e Kimi Antonelli

Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gp d'Ungheria, undicesima prova del mondiale di Formula 1, con il tempo di 1.17.207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà la suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Charles Leclerc con l'altra Ferrari e la Mercedes di Kimi Antonelli, terza per Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen con la Red Bull. La Fia ha penalizzato di tre posizioni in griglia il pilota della Ferrari Lewis Hamilton. È stato confermato l'impeding su Oscar Piastri. Così il pilota britannico della rossa scivola dal secondo al quinto posto in griglia per il Gp d'Ungheria di domani, mentre l'altra Ferrari di Charles Leclerc sale in seconda posizione

L'esposizione di una bandiera gialla nel finale del Q3 per un testa coda di Verstappen non ha impedito a Norris, che pure ha alzato un po' il piede, di strappare la pole ad Hamilton, mentre ha probabilmente frenato Antonelli. La Fia ha informato che sta investigando un presunto 'impeding' tra il britannico della Ferrari e Piastri. La classifica della Q3 vede poi la settima posizione di George Russell, la cui Mercedes si è poi fermata in pista, e l'ottava di Isack Hadjar con la Red Bull, Quinta fila per Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi).