Juventus, il discorso da brividi di Jannik Sinner: "La pressione c'è sempre"

Un ospite speciale ha fatto visita alla Juventus alla Continassa. Jannik Sinner ha incontrato la squadra bianconera durante l’allenamento, fermandosi a parlare con giocatori e staff in un confronto che ha messo insieme due mondi dello sport solo apparentemente lontani. Il numero uno del tennis mondiale, grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, ha avuto modo di salutare i giocatori e scambiare qualche parola con Luciano Spalletti. L’incontro arriva in un momento particolare per Sinner, che negli ultimi giorni è stato più volte al J-Medical per controlli e terapie legati al problema al ginocchio destro. Un fastidio che lo ha costretto a rinunciare agli US Open e che lo accompagnerà nella fase di recupero. A Torino, però, il tennis è rimasto per qualche minuto sullo sfondo: Jannik ha vestito idealmente i panni del collega, raccontando ai bianconeri cosa significa convivere con la pressione e trasformarla in uno stimolo.

Ad accogliere Sinner c’era anche Spalletti, che non ha mai nascosto la propria stima per il campione altoatesino. I due si erano già incrociati alle ATP Finals e l’allenatore juventino ha spesso indicato Jannik come esempio di mentalità e capacità di reagire alle difficoltà. Il tennista ha salutato anche il capitano Manuel Locatelli e gli altri componenti della rosa, compreso Kenan Yildiz, alle prese con l’infortunio al piede rimediato nella prima partita stagionale. Presenti anche quei giocatori che potrebbero essere coinvolti nelle ultime operazioni di mercato.