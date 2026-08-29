Sabrina Salerno, la risposta da applausi agli insulti e la foto di Jo Squillo

Un commento sessista rivolto a Sabrina Salerno per una foto in bikini diventa l'occasione per una risposta provocatoria e solidale di Jo Squillo. Le due artiste, amiche storiche della musica italiana, hanno scelto di contestare insieme quei giudizi che sembrano voler stabilire come una donna debba vestirsi e mostrarsi in base all'età.

Tutto nasce da una fotografia pubblicata da Salerno, 58 anni, accompagnata dal commento di un utente: "Mi dispiace per te, ancora fai la ragazzina, vivi la vita". La cantante ha replicato rivendicando la libertà di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e respingendo l'idea che indossare un costume significhi voler apparire più giovani. A quel punto è intervenuta Jo Squillo, 64 anni, con un video pubblicato sui social. La cantante, inizialmente con il seno coperto dalle mani, ha scelto di ribaltare ironicamente il tono delle critiche. "Copriti alla tua età", esclama, prima di scoprire il corpo, con due stelline aggiunte sul seno per rispettare le regole di Meta sui contenuti di nudo.

Il gesto è accompagnato da un messaggio di solidarietà all'amica e da una rivendicazione della libertà di mostrarsi senza lasciarsi condizionare dai giudizi anagrafici. Nel post, Squillo ribadisce inoltre che "il meglio deve ancora venire". Tra i commenti è arrivato anche quello di Sabrina Salerno, che ha ringraziato l'amica con una battuta: "Ups... brava Jo!!!".