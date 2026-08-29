Juventus, clamorosa beffa: Franck Kessié snobba Spalletti e va all'Atalanta

Clamoroso. Franck Kessié era a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus. "Era", perché poi qualcosa non è andato per il verso giusto. L'ex Milan ha rifiutato la proposta avanzatagli da Giovanni Carnevali e da Ricky Masssara. Ma non è andato alla Roma, che si era inserita per disturbare la trattativa con la Vecchia Signora. Bensì con l'Atalanta, sua ex squadra con la quale ha fatto grandi cose in Serie A. A dare la notizia è stato Gianluca DI Marzio su Instagram: "Franck #Kessié sarà un nuovo giocatore dell’#Atalanta! Confermate le nostre indiscrezioni".

La trattativa fallita con Kessiè rischia di diventare un colpo letale per la Juventus. Il motivo? La Vecchia Signora era alla disperata ricerca di un centrocampista in grado di portare qualità e carisma in mezzo al campo. Poi preoccupano le condizioni fisiche di Thuram, ancora non al meglio e con il rischio di doversi operare in futuro e di restare lontano dai campi da gioco per molti mesi.