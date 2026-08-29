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Sondaggio Piepoli, clamoroso boom di FdI e crollo del Pd: le cifre

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sabato 29 agosto 2026
Sondaggio Piepoli, clamoroso boom di FdI e crollo del Pd: le cifre

1' di lettura

Eccoci arrivati al primo sondaggio dopo la lunga pausa estiva. A Omnibus, il programma di approfondimento politico di La7, l'Istituto Piepoli ha presentato la prima rilevazione sul dato del gradimento degli italiani verso i partiti. In testa c'è sempre Fratelli d'Italia. La formazione politica guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra una crescita dello 0,8% e si attesta così al 28%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo in seconda posizione Forza Italia, anche se in calo dello 0,5%. Il partito di Antonio Tajani scende a quota 7,5%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini stabile al 6%.

Spostandoci dalle parti del campo largo troviamo sempre in testa il Partito democratico. Elly Schlein scende dello 0,5% e si piazza così al 20,5%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle. La formazione politica guidata da Giuseppe Conte è stabile al 12,5%. Infine, c'è Alleanza Verdi e Sinistra stabile al 6,5%.

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Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, c'è da registrare l’exploit di Futuro Nazionale. Il generale Roberto Vannacci cresce dello 0,5% e si colloca così al 7%. Poi troviamo Italia Viva stabile al 2,5%, Azione al 3%, Sud Chiama Nord all'1,5% e Più Europa sempre all'1%. Testa a testa tra le due coalizioni politiche: sia il centrodestra che il campo largo vengono dati al 43% nei sondaggi politici. 

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