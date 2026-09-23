"Il coraggio di governare", esce il libro-manifesto liberale di Occhiuto

"In un Paese davvero liberale l'origine sociale non dovrebbe segnare in modo aprioristico il destino di una persona. Il punto da cui parti non dovrebbe decidere il punto in cui puoi arrivare". E' questa l'idea, maturata dalle esperienze di vita, che fa da sfondo e accompagna il volume 'Il coraggio di governare', libro-manifesto del presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, in libreria dal 29 settembre ed edito da Piemme.

La prima presentazione avverrà il 30 settembre a Roma al Mondadori Bookstore – Galleria Alberto Sordi (piazza Colonna).

Il volume, di 208 pagine, viene definito come un "manuale di sopravvivenza liberale per il tempo che verrà" dove Occhiuto condivide il racconto "di sfide complesse, dalla gestione della sanità pubblica alle battaglie europee sull'energia, dal confronto con gli alleati al nodo delle migrazioni". "Un manifesto - si legge nella descrizione del libro - riformista, garantista e proiettato al futuro, rivolto a chi cerca una politica che non ha paura del nuovo e sa coniugare la tenuta dei conti con la tutela della libertà e dei diritti individuali".