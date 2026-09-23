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Juventus, l'infortunio di Grabara costringe il club a tornare sul mercato: tutti i nomi per la porta

di Lorenzo Pastugliamercoledì 23 settembre 2026
Juventus, l'infortunio di Grabara costringe il club a tornare sul mercato: tutti i nomi per la porta

2' di lettura

La Juventus torna sul mercato dei portieri. L'infortunio di Kamil Grabara ha costretto il club a cercare rapidamente una soluzione e sul tavolo della dirigenza sono già arrivati una decina di profili tra gli svincolati. Il nome che, più degli altri, avrebbe raccolto consensi è però quello dell’ex Neto. Il brasiliano, 37 anni, conosce già l'ambiente bianconero e rappresenterebbe una soluzione immediata, senza bisogno di un lungo periodo di adattamento. Il suo entourage lo ha proposto alla Juventus dopo lo stop di Grabara e la candidatura è stata presa in considerazione anche dall'area tecnica.

Neto ha già vestito la maglia bianconera dal 2015 al 2017, arrivando dalla Fiorentina come alternativa a Gianluigi Buffon. In quella Juventus trovò poco spazio proprio per la presenza del capitano, ma costruì comunque un rapporto importante con il gruppo. Oggi lo scenario sarebbe completamente diverso: il brasiliano è svincolato e sarebbe disposto a ridimensionare le proprie richieste economiche pur di tornare a Torino. Dopo la Juventus, il portiere verdeoro ha giocato in Spagna, in Premier League con il Bournemouth e successivamente in Brasile con il Botafogo. Un curriculum internazionale che lo rende particolarmente interessante per una squadra chiamata ad affrontare campionato, Europa League e Coppa Italia.

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Il nome di Neto, però, non è l'unico sulla scrivania della Juventus. Tra i profili valutati figurano Alessio Cragno, Bingourou Kamara, Jérôme Onguéné, Bruno Varela e Sergio Rico, oltre ad Adam Stejskal e Asmir Begovic, quest’ultimo ex Milan. La società dovrà quindi scegliere tra esperienza, costi e disponibilità immediata. Luciano Spalletti, senza mettere in discussione Carlo Pinsoglio, vorrebbe avere maggiore profondità nel reparto. L'emergenza nata con Grabara ha accelerato la ricerca: Neto parte davanti agli altri, ma la lista resta aperta.

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