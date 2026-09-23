Juventus, l'infortunio di Grabara costringe il club a tornare sul mercato: tutti i nomi per la porta

La Juventus torna sul mercato dei portieri. L'infortunio di Kamil Grabara ha costretto il club a cercare rapidamente una soluzione e sul tavolo della dirigenza sono già arrivati una decina di profili tra gli svincolati. Il nome che, più degli altri, avrebbe raccolto consensi è però quello dell’ex Neto. Il brasiliano, 37 anni, conosce già l'ambiente bianconero e rappresenterebbe una soluzione immediata, senza bisogno di un lungo periodo di adattamento. Il suo entourage lo ha proposto alla Juventus dopo lo stop di Grabara e la candidatura è stata presa in considerazione anche dall'area tecnica.

Neto ha già vestito la maglia bianconera dal 2015 al 2017, arrivando dalla Fiorentina come alternativa a Gianluigi Buffon. In quella Juventus trovò poco spazio proprio per la presenza del capitano, ma costruì comunque un rapporto importante con il gruppo. Oggi lo scenario sarebbe completamente diverso: il brasiliano è svincolato e sarebbe disposto a ridimensionare le proprie richieste economiche pur di tornare a Torino. Dopo la Juventus, il portiere verdeoro ha giocato in Spagna, in Premier League con il Bournemouth e successivamente in Brasile con il Botafogo. Un curriculum internazionale che lo rende particolarmente interessante per una squadra chiamata ad affrontare campionato, Europa League e Coppa Italia.