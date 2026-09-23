L'aria che tira, Raimo senza vergogna: ora la sinistra usa anche i bambini per attaccare Meloni

Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, la decisione del governo di porre un tetto massimo al numero di alunni stranieri nelle classi italiane. Ospite nello studio di David Parenzo c'è lo scrittore Christian Raimo, contrario alla misura. "La parola integrazione - esordisce - è una parola che non si usa quando si parla dell'insegnamento dell'italiano. Io faccio appunto volontariato in una scuoletta, in un dopo scuola. L'altro giorno mi è capitato un bambino che era appena arrivato in Italia, bengalese, e quindi abbiamo provato a lavorare insieme".

A quel punto, Raimo mostra il quaderno sul quale il bimbo aveva scritto alcune parole nella sua lingua madre: "I disegni belli li ha fatti lui. Credo che avesse otto anni, nove anni. Io ho scritto topo. Lui invece ha scritto Indur, ed effettivamente ho imparato, non lo sapevo, che topo in bengalese si dice così". Ma dove vuole arrivare Raimo con questo discorso? Perché sta mostrando quel quadernino? Lo stesso Parenzo sembra non capirlo e riporta l'attenzione sul tema principale, ovvero l'importanza, per questi bambini, di imparare la lingua italiana: "Però è importante sapere che si dice anche topo in italiano, no?"