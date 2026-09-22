Sinner, numero uno a rischio: Zverev è sempre più vicino. E se...

Novanta settimane da numero uno, ma adesso Jannik Sinner deve guardarsi alle spalle. Il vantaggio su Alexander Zverev si è ridotto a meno di 2 mila punti e lo swing asiatico può cambiare il vertice della classifica Atp. Jannik è certo di restare in cima ancora per tre settimane, fino al Masters 1000 di Shanghai. Dopo, invece, il sorpasso del tedesco è una possibilità concreta. Molto dipenderà da quello che farà Jannik a Pechino e Shanghai. L’azzurro deve difendere 550 punti: 500 conquistati con il titolo a Pechino e 50 a Shanghai. Zverev, invece, ne ha appena 110 da difendere, 60 a Pechino e 50 a Shanghai. Il tedesco parte quindi con un margine di manovra decisamente più ampio.
Per prendersi il primo posto già dopo Shanghai, Zverev avrebbe però bisogno di una combinazione particolare: vincere entrambi i tornei cinesi, incassando 1.500 punti, e contemporaneamente sperare che Sinner ne raccolga meno di 130. Un doppio successo di Sascha, 11 partite da vincere, resta un'impresa. Ma il momento della stagione rende impossibile escluderla.
Jannik Sinner, il tam tam del cerchio magico: "A lui interessa solo una cosa"Jannik Sinner fa 90, ma il traguardo ha il retrogusto di un conto alla rovescia. L’azzurro comincia la sua novante...
Il nodo è soprattutto Sinner. La sua presenza a Pechino e Shanghai non è ancora una certezza e un doppio forfait cambierebbe completamente i calcoli. Anche perché, guardando oltre la Cina, Jannik dovrà difendere altri 3.550 punti tra Finals, Parigi e Vienna. Zverev, nello stesso periodo, ne avrà soltanto 1.080 da mettere in palio. Per questo la corsa al numero uno di fine anno è ancora tutta da giocare. Sinner ha il vantaggio, ma non può più permettersi distrazioni. Le prime risposte arriveranno dall’Asia: dopo 90 settimane in vetta per l’azzurro, il tedesco ha iniziato ora a vedere davvero il traguardo.