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“VERISSIMO” LEADER DEGLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO E DELLA SERA

lunedì 5 ottobre 2026
“VERISSIMO” LEADER DEGLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO E DELLA SERA

1' di lettura

“Verissimo” leader degli ascolti del pomeriggio e della sera. Ieri, Il talk condotto da Silvia Toffanin, nel consueto appuntamento della domenica, si è confermato al vertice di fascia con 2.019.000 spettatori totali e il 22.03% di share individui (31.26% sul target 15-24 anni).

Inoltre, grande risultato per la riproposizione dell’intervista di Silvia Toffanin ai genitori di Chiara Poggi: leader assoluto della prima serata con 2.877.000 spettatori totali, sfiorando picchi di 4.000.000 di spettatori.

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Andrea Pasini