Foibe. Montaruli (FdI): Salis sotto bandiere di Tito oltraggio a Nazione

“La sfilata di Ilaria Salis sotto i simboli del regime titino non è solo una provocazione intollerabile, ma uno schiaffo alle vittime e alla memoria di questa Nazione. Chi indossa o sfila con le insegne di chi ha trucidato migliaia di italiani nelle foibe si rende complice morale di una pagina di sangue che non possiamo mai dimenticare.

Ciò che sdegna ancora di più è l'imbarazzante e assordante silenzio dei leader del sedicente 'campo largo'. Abbiano il coraggio di prendere le distanze e condannare senza reticenze questi rigurgiti di negazionismo rosso”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.