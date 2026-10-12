Tenderstories porta alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma “Corpi Speciali” di Luigi & Iango

È Tenderstories a produrre e organizzare “Corpi Speciali”, la grande mostra che porta alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma l’universo visivo di Luigi & Iango, tra i più autorevoli interpreti della fotografia contemporanea internazionale, in un progetto espositivo curato da Francesca Alfano Miglietti e in programma dal 13 ottobre al 29 novembre 2026.

“Corpi Speciali” presenta una selezione di oltre 200 fotografie, tra opere inedite e immagini iconiche, in quella che è la prima mostra di Luigi & Iango costruita come una riflessione ampia e articolata sul corpo inteso come luogo di identità, trasformazione e costruzione simbolica del presente. Gli scatti, dedicati a personalità della cultura contemporanea, performer, danzatori e icone internazionali, compongono un atlante umano capace di restituire le tensioni, le fragilità e le metamorfosi del nostro tempo. La ricerca visiva di Luigi & Iango si sviluppa infatti in un territorio di confine, dove la fotografia oltrepassa la semplice rappresentazione per diventare uno strumento critico capace di indagare la condizione del corpo contemporaneo e di mettere in discussione i meccanismi della visibilità e della costruzione identitaria.

Per Moreno Zani, fondatore di Tenderstories: “‘L'arte non è un accessorio, è ascolto delle ferite dell'umanità, della sua sete di bellezza, giustizia e pace’. Queste le parole pronunciate da Papa Leone XIV nei giorni scorsi all’incontro con artisti e curatori. L’arte è proprio questo. La mostra, infatti, parte da una riflessione intorno alla necessità di una fuga poetica fuori dalla spettacolarità, una riflessione che diventa ricerca della propria identità, di nuove possibilità mostrando bellezze uniche ma uguali nella libertà di espressione. La dimensione poetica, insieme a quella narrativa, caratterizza tutta l’esposizione. Si passa dalla tradizione del reportage, al richiamo di una poeticità malinconica, alla compassione sino alla tranquillità della pace interiore. La caratteristica di tutte le opere è l’assoluta centralità del dialogo con il reale, poiché ogni opera recupera materiali di vita”.

Attilio Lombardi, membro del consiglio di amministrazione di Tenderstories e founder di Ital Communications, agenzia che cura l’ufficio stampa della mostra, ha spiegato: “Con ‘Corpi Speciali’, Tenderstories rinnova la propria volontà di sostenere progetti culturali capaci di coniugare qualità artistica, profondità di pensiero e forza narrativa. Questa mostra interpreta in modo esemplare la nostra idea di cultura come spazio di confronto, consapevolezza e trasformazione. Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un’esposizione che, attraverso la potenza delle immagini di Luigi & Iango, invita a riflettere sul corpo come archivio vivente di identità, esperienza e possibilità”.