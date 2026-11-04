Ictus: quanto si può recuperare? Perché alcuni recuperano più di altri? La risposta potrebbe essere nel “rumore” del cervello, su Stroke lo studio dell’IRCCS San Raffaele

Una persona su quattro rischia di essere colpita da ictus nel corso della propria vita. In Italia ben oltre 100mila persone ogni anno vanno incontro a un nuovo evento e oltre un milione convive con le sue conseguenze; le sequele di un ictus, infatti, sono, nel mondo, la prima causa di disabilità permanente. Tra chi sopravvive, tre persone su quattro presentano una qualche forma di disabilità. Numeri tornati al centro dell’attenzione in occasione della Giornata mondiale del 29 ottobre e che pongono una questione cruciale anche dopo la fase di emergenza: quanto sarà possibile recuperare? Perché alcune persone recuperano molto e altre, pur partendo da lesioni apparentemente simili, recuperano molto meno? Una possibile risposta arriva da uno studio dell’IRCCS San Raffaele Roma, pubblicato sulla più importante rivista scientifica internazionale di settore Stroke, che propone di guardare a un parametro finora considerato soprattutto un elemento di “disturbo”: la variabilità con cui il cervello risponde a stimoli identici. La ricerca, condotta nel Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione e nel Laboratorio di Connettività Cerebrale del San Raffaele, in collaborazione con l’Università eCampus e l’Istituto San Raffaele di Sulmona, ha come primo autore l’Ing. Lorenzo Nucci, ricercatore dell’Istituto romano, ed è stata coordinata scientificamente dal Prof. Paolo Maria Rossini Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione e dalla Dott.ssa Domenica Le Pera, Primario del Reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell’IRCCS San Raffaele. I ricercatori hanno studiato 77 persone al primo ictus, valutandole tra il settimo e il quattordicesimo giorno dall’evento e nuovamente dopo due mesi di riabilitazione intensiva quotidiana. Per avere un riferimento lo stesso è stato fatto su 10 volontari sani di pari età e sesso. Attraverso la stimolazione magnetica transcranica, una tecnica indolore e non invasiva, è stata osservata la risposta delle vie nervose che dal cervello controllano i muscoli della mano (se la via nervosa funziona la mano risponde con una piccola contrazione, è il potenziale motorio evocato). Tradizionalmente viene considerata soprattutto l’ampiezza della risposta motoria, una maggiore ampiezza è generalmente associata a una maggiore integrità delle vie nervose. Il gruppo del San Raffaele ha però analizzato anche un altro elemento, ossia quanto quella risposta cambia in ampiezza e forma da uno stimolo al successivo. Le persone che nelle prime settimane dopo l’ictus presentavano risposte cerebrali più variabili hanno successivamente recuperato una quota maggiore del movimento che era teoricamente recuperabile. Al contrario, risposte più uniformi e “monotone” erano associate a una minore capacità di recupero.