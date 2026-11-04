Bruno Fernandes, sfogo clamoroso col giornalista: "Ogni cazz*** di partita"

"Voglio vincere ogni ca..o di partita che mi aspetta". Bruno Fernandes non si trattiene davanti alle telecamere e una parolaccia pronunciata in diretta costringe Gabby Logan a intervenire per scusarsi con il pubblico. Il capitano del Manchester United si è lasciato andare nel dopopartita della sfida con la Roma, vinta 3-2 in rimonta dai Red Devils. Un'intervista dai toni accesi, culminata in un'espressione che ha creato imbarazzo nello studio di Prime Video.

La frase è arrivata mentre il portoghese parlava del rapporto con Michael Carrick e delle voci circolate nelle ultime settimane. Fernandes ha respinto l'ipotesi di un confronto chiarificatore con l'allenatore: "Ci sono state tantissime speculazioni sui media, tantissime bugie su molte cose che sarebbero successe in questo club tra me e l'allenatore. È stato detto che poi ci fossimo chiariti, quando in realtà non è successo niente del genere”. Il centrocampista ha anche riconosciuto le ragioni della panchina nelle precedenti partite: "L'allenatore ha preso la decisione di mandarmi in panchina perché non stavo rendendo come avrei dovuto — le sue parole —. Ed è giusto così. L'allenatore è quello che prende le decisioni, io devo accettarle e andare avanti. Questo non cambia la fiducia che ho in lui, nello staff e in ogni giocatore del club”.

Poi, la chiusura senza filtri, con il riferimento alla voglia di vincere ogni partita, accompagnato dall'imprecazione in inglese. Tornata in studio, Logan ha preso subito le distanze dal linguaggio utilizzato: "Mi scuso per la parolaccia alla fine di quell'intervista, ma evidentemente la passione di Bruno è davvero molto alta in questo momento”. La stessa emittente ha successivamente modificato il filmato diffuso sui social, inserendo un bip proprio nel punto dell'espressione volgare. La rimonta sulla Roma, intanto, aveva restituito entusiasmo allo United dopo un periodo complicato.