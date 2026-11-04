FdI, "Sud-Locomotiva d'Italia": il progetto che può fregare il Sud a Conte

Fratelli d'Italia porta via il Sud a Giuseppe Conte? Al via "Sud - Locomotiva d'Italia", il tour di FdI per celebrare il Mezzogiorno che cresce: prima tappa Napoli, poi Bari e altre città, e chiusura a Palermo. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa alla Camera su iniziativa di Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno per il partito, è illustrare quanto ha fatto il governo Meloni per il Meridione e il suo territorio. Ma non solo: sarà anche un'occasione per dialogare e ascoltare i cittadini e le categorie.

Tanti gli interventi che si sono succeduti: dal ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ai sottosegretari per il Sud, alla Salute e alle Infrastrutture, rispettivamente Luigi Sbarra, Marcello Gemmato e Antonio Iannone, dai capigruppo alla Camera e al Senato di FdI, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, a Giosi Romano, Capo Dipartimento per il Sud e Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale della Campania per Fratelli d'Italia e coordinatore regionale in Campania per il partito. "Questo Governo - ha affermato Galeazzo Bignami - considera tra le sue priorità il Sud. E sono tante le misure, a partire dalla Zes Unica, che ne dimostrano l'impegno. I risultati, a differenza di quanto asserisce la sinistra, sono i fatti: Pil in aumento, occupazione record, soprattutto al Sud e soprattutto tra giovani e donne".