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FdI, "Sud-Locomotiva d'Italia": il progetto che può fregare il Sud a Conte

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mercoledì 4 novembre 2026
FdI, "Sud-Locomotiva d'Italia": il progetto che può fregare il Sud a Conte

2' di lettura

Fratelli d'Italia porta via il Sud a Giuseppe Conte? Al via "Sud - Locomotiva d'Italia", il tour di FdI per celebrare il Mezzogiorno che cresce: prima tappa Napoli, poi Bari e altre città, e chiusura a Palermo. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa alla Camera su iniziativa di Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno per il partito, è illustrare quanto ha fatto il governo Meloni per il Meridione e il suo territorio. Ma non solo: sarà anche un'occasione per dialogare e ascoltare i cittadini e le categorie.

Tanti gli interventi che si sono succeduti: dal ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ai sottosegretari per il Sud, alla Salute e alle Infrastrutture, rispettivamente Luigi Sbarra, Marcello Gemmato e Antonio Iannone, dai capigruppo alla Camera e al Senato di FdI, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, a Giosi Romano, Capo Dipartimento per il Sud e Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale della Campania per Fratelli d'Italia e coordinatore regionale in Campania per il partito. "Questo Governo - ha affermato Galeazzo Bignami - considera tra le sue priorità il Sud. E sono tante le misure, a partire dalla Zes Unica, che ne dimostrano l'impegno. I risultati, a differenza di quanto asserisce la sinistra, sono i fatti: Pil in aumento, occupazione record, soprattutto al Sud e soprattutto tra giovani e donne".

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"La chiave del rilancio del Mezzogiorno - ha aggiunto Lucio Malan - era già chiara durante la campagna elettorale del 2022, quando Giorgia Meloni fece lo stesso identico discorso da Nord a Sud. Nessun cenno di assistenzialismo, ma solo misure volte alla crescita, con sgravi per chi produce e chi assume, insieme al rafforzamento della Zes Unica". Chiaro riferimento in questo caso a misure care al M5s come il Reddito di cittadinanza. "Fin dall'inizio della legislatura - ha sottolineato Carolina Varchi - la scelta del Governo Meloni è stata chiara: superare le logiche assistenzialistiche e puntare su politiche capaci di sostenere la vocazione produttiva del Sud, favorendo investimenti, occupazione e crescita".

"I numeri hanno dimostrato che se messo nelle condizioni di concorrere il Sud cresce in proporzione più delle altre Regioni. Questo per noi è un dato molto positivo ed è il motivo per cui nella legge di Bilancio sono aumentati gli stanziamenti per la zona economica speciale, che giunge a 2,4 miliardi per il 2020. Le cose che funzionano vanno incentivate", ha concluso Gennaro Sangiuliano.

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