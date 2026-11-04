Alcaraz, "un paio di cambiamenti": come sta per sorprendere Sinner

Carlos Alcaraz ha individuato nel servizio la chiave per tornare davanti a Jannik Sinner e riprendersi il numero uno del mondo. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, lo spagnolo sta lavorando su un colpo che considera decisivo per colmare il divario con l'azzurro. Le modifiche sono piccole, ma riguardano il movimento della battuta, diventato uno dei principali obiettivi della sua preparazione. “Il servizio è un'arma importante per me, l'ho allenato tanto e fatto un paio di piccoli cambiamenti. Per quanto ho notato, nessuno se n'è accorto”, aveva raccontato durante la Laver Cup.

In particolare, il lancio della palla è ora più basso, la preparazione della racchetta più rapida e il movimento complessivo più fluido. È cambiata anche la distribuzione del peso: Alcaraz solleva il piede anteriore e carica maggiormente sulla gamba posteriore, cercando più spinta ed esplosività. Il lavoro nasce anche dal confronto con Sinner.