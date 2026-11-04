Alcaraz, "un paio di cambiamenti": come sta per sorprendere Sinner

Carlos Alcaraz ha individuato nel servizio la chiave per tornare davanti a Jannik Sinner e riprendersi il numero uno del mondo. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, lo spagnolo sta lavorando su un colpo che considera decisivo per colmare il divario con l'azzurro. Le modifiche sono piccole, ma riguardano il movimento della battuta, diventato uno dei principali obiettivi della sua preparazione. “Il servizio è un'arma importante per me, l'ho allenato tanto e fatto un paio di piccoli cambiamenti. Per quanto ho notato, nessuno se n'è accorto”, aveva raccontato durante la Laver Cup.
In particolare, il lancio della palla è ora più basso, la preparazione della racchetta più rapida e il movimento complessivo più fluido. È cambiata anche la distribuzione del peso: Alcaraz solleva il piede anteriore e carica maggiormente sulla gamba posteriore, cercando più spinta ed esplosività. Il lavoro nasce anche dal confronto con Sinner.
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Nel 2025 l'italiano ha mostrato una maggiore efficacia al servizio: Alcaraz ha messo in campo più prime, ma ha raccolto meno punti sia con la prima sia con la seconda, commettendo anche più doppi falli. Gli ace, inoltre, non raccontano da soli il rendimento, anche perché lo spagnolo ha disputato più partite.
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Il ritorno ad alti livelli è intanto passato anche dai successi di Tokyo e Vienna, dove Alcaraz ha conquistato due titoli. È cambiato anche il suo angolo: dopo la separazione dallo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, la guida è passata a Samu Lopez, già presente nello staff e premiato insieme a Ferrero come allenatore dell'anno nel 2025. Per tornare in vetta, Alcaraz punta sui dettagli. La rivalità con Sinner si gioca anche lì: nella capacità di trasformare un fondamentale migliorabile in un'arma stabile e decisiva.