Fdi e fiducia a Meloni in crescita, cala Futuro Nazionale: l'ultimo sondaggio

Fratelli d'Italia è sempre al primo posto nei sondaggi. Il partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha registrato una crescita di 0,4 punti nelle ultime due settimane, salendo al 27,6%. E' questo il dato svelato da SondaggiBiDiMedia, che prende in considerazione gli ultimi quindici giorni. Secondo le rilevazioni, scende invece Futuro Nazionale. Fuori dalle coalizioni, il partito di Roberto Vannacci cala di 0,7 punti, scendendo al 6,7%. Rimanendo tra le liste del centrodestra, Forza Italia è in calo di 0,1 punti e scende al 7,2%, mentre la Lega è in crescita di 0,2 punti, salendo al 5,8%. Noi Moderati stabile all'1,2%, mentre Sud Chiama Nord cresce di 0,2 punti all'1,1%. In crescita, invece, il Partito Democratico, cresciuto di 0,2 punti e arrivato al 20,4%. Il Movimento 5 Stelle, invece, resta stabile al 12,6%.

Per effetto di queste variazioni, il centrodestra cresce di 0,7 punti e sale al 42,9% delle intenzioni di voto. Il Campo Largo cala di 0,2 punti si porta anch'esso al 42,9%. Si registra, al 4 novembre, una parità tra le due coalzioni. Rimanendo nel centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra è in calo di 0,2 punti al 6,2%, Italia Viva di Matteo Renzi in calo di 0,1 punti al 2,3% e Più Europa in calo di 0,1 punti all'1,4%. Sommando, invece, Futuro Nazionale al Centrodestra, si andrebbe al 49,6% con un vantaggio, aritmetico, di 6,7 punti sul Campo Largo.

Infine, la fiducia in Giorgia Meloni è in aumento di 0,2 punti. Si sale, così, al 39,0%. Fratelli d'Italia rimane stabile al primo posto (27,6%), seguita da Partito Democratico (20,4%) e Movimento 5 Stelle (12,6%). Al quarto posto Forza Italia, con 7,2%. A seguire Futuro Nazionale (6,7%) e Alleanza Verdi e Sinistra (6,2%). Poi c'è la Lega al 5,8%. A seguire Azione (3%), Italia Viva (2,3%), Più Europa (1,4%), Noi Moderati (1,2%), Sud Chiama Nord (1,1%) e Partito Liberaldemocratico (0,9%)