Gli “Stati generali della ripartenza” per l’Italia che verrà: tre giorni d’incontri a Bologna promossi dall’osservatorio economico “Riparte l’Italia” per uno sguardo sul futuro a 360 gradi, dall’economia alle sfide geopolitiche, sociali e culturali del Paese, con oltre 100 relatori. Nella seconda giornata, tra i tanti argomenti, la sanità con la virologa Ilaria Capua, l’evoluzione dell’automotive con l’elettrico europeo e gli scenari elettorali.

Gli stati generali della ripartenza sono nati nel 2020 con l’arrivo della pandemia, per cercare di dare risposte qualificate alle sfide planetarie. “Abbiamo bisogno di rete e di collaborazioni a livello globale con chi condivide i principi di fondo della democrazia e del benessere delle persone”, spiega Luigi Balestra, presidente dell’Osservatorio “Riparte l’Italia”.