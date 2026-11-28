La memoria della Grande Guerra si arricchisce di un nuovo strumento di conoscenza e approfondimento. L’assessorato alla cultura del Comune di Lucca ha promosso infatti il portale grandeguerra.comune.lucca.it, dedicato ai monumenti ai Caduti, con l’obiettivo di censire le opere d’arte e i loro autori, raccogliere, conservare e rendere accessibili le testimonianze e le informazioni relative ai cittadini lucchesi che diedero la vita nel corso del conflitto. Hanno collaborato al progetto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Lucca e Massa Carrara, Archivio Fotografico Lucchese, Associazione Classicum, Ass. Nazionale Bersaglieri, Ass. Nazionale Paracadutati sez. di Lucca, Italia Nostra Lucca, Liceo Classico Machiavelli, Progetto Memento. Il sito è stato realizzato dallo studio QZR.

“Il progetto nasce dalla volontà di preservare un patrimonio storico e umano di grande valore — commenta Mia Pisano, assessore alla cultura —e renderlo fruibile al pubblico con un strumento allo stesso tempo agile ed evocativo. Sul sito una mappa consente di vedere la dislocazione degli oltre ottanta monumenti nel nostro comune e per ciascuna opera visualizzare la scheda dedicata. Per ogni monumento sono evidenziate l’epigrafe, le immagini, gli eventuali documenti relativi alla genesi, gli interventi di pulizia o restauro, gli autori e naturalmente i nomi dei Caduti che ricordano”.

“Vogliamo restituire un volto, una storia e una memoria ai ragazzi che sono partiti al fronte dando all’Italia il loro bene più grande: la vita. Per questo — continua Pisano — sarà importante la partecipazione dei cittadini per raccogliere informazioni su ogni singolo soldato. La storia dei monumenti ai Caduti incrocia storia dell’arte, architettura, urbanistica, storia militare, storia locale. Un racconto che unisce centro e frazioni, coinvolgendo tutta la nostra comunità”.

“Il portale infatti rappresenta non soltanto uno strumento di consultazione e ricerca, ma anche un’importante iniziativa di valorizzazione della memoria collettiva. La digitalizzazione delle informazioni — spiega Pisano — consente di rendere questo patrimonio più facilmente fruibile da cittadini, studiosi, ricercatori, scuole e nuove generazioni, superando i confini degli archivi tradizionali e favorendo una conoscenza più ampia e condivisa. E aggiornata: infatti nonostante sia passato oltre un secolo dalla realizzazione della maggior parte dei monumenti, non mancano i punti interrogativi, le nuove scoperte, la necessità di indagare su nomi e date”.

Con la realizzazione di questo portale, il Comune di Lucca compie un ulteriore passo nella tutela e nella promozione della propria identità storica e culturale e nel ricordo degli Eroi della Grande Guerra. Dopo aver già promosso negli anni passati le mostre “Memento” con Italia Nostra, Liceo Classico e Progetto Memento e la pulitura dei monumenti in collaborazione con l’Associazione Paracadutisti.