Acea, approvati i risultati al 30 settembre 2026

Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Rivera, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 30 settembre 2026. L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “I risultati dei primi nove mesi confermano la solidità del nostro modello industriale e il percorso di crescita sostenibile del Gruppo. Il business idrico resta il principale motore di sviluppo, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all’espansione territoriale. Proseguono inoltre gli investimenti nelle reti elettriche, sempre più resilienti e digitali e l’avanzamento, in ottica di economia circolare, di progetti ambientali strategici. Il nostro impegno resta focalizzato sulle infrastrutture essenziali, coniugando crescita, efficienza operativa e disciplina finanziaria per continuare a creare valore per i territori e per i nostri stakeholder”.

CONFERMATA LA GUIDANCE PER IL 2026 (non include i risultati di ACEA Energia riclassificati nelle “Attività Discontinue”)

• EBITDA a +3%/+5% rispetto al 2025 restated di 1.365 milioni di Euro (l’EBITDA 2025 restated è calcolato al netto delle partite non ricorrenti, escludendo il contributo della rete AT nei 9M2025, del fotovoltaico ceduto nel 2025 e di Publiacqua).

• Investimenti ~1,5 miliardi di Euro (1,2 miliardi di Euro netto contributi pubblici). • Ratio Net Debt /EBITDA 3,5-3,6x.

RISULTATI 9M2026

• Investimenti netti: 796 milioni di Euro (+3% vs 9M2025 escludendo ACEA Energia), con focus sui business regolati2 che rappresentano circa il 92% delle capex complessive. Investimenti lordi: 954 mln€ (vs 942 mln€ dei 9M2025 escludendo ACEA Energia).

• EBITDA pro-forma ricorrente 1.092 mln€, +5% vs 9M2025 (+6% includendo Aquanexa), circa il 96% dalle attività regolate2 (EBITDA pro-forma: 1.109 mln€, +2%).

• Utile netto ricorrente 263 mln€, +14% vs 9M2025. Utile netto reported 530 mln€, +28%, comprensivo della plusvalenza derivante dalla cessione di ACEA Energia. • Rapporto Net Debt/EBITDA LTM pro-forma3 pari a 3,49x (3,27x al 31 dicembre 2025), coerente con la guidance 2026, a conferma di una solidità finanziaria in grado di supportare la crescita degli investimenti nei business regolati.

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• Acqua: si consolida la leadership del Gruppo attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e l’ampliamento della presenza territoriale con l’ingresso in Calabria che conferma il ruolo di ACEA come operatore di riferimento nel settore idrico.

• Elettrico: prosegue lo sviluppo della rete di distribuzione, con investimenti volti ad aumentarne resilienza, digitalizzazione ed efficienza operativa, migliorando la qualità del servizio e sostenendo la transizione energetica.