Vialattea//Bardo, presentata la stagione invernale 2026/27: nuovi investimenti, servizi ed eventi sulle montagne olimpiche

Si è tenuto questa mattina, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, l’incontro di presentazione della stagione invernale 2026/27 di Vialattea//Bardo, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, dell’Assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna Marco Gallo, della Consigliera delegata al Turismo della Città metropolitana di Torino Sonia Cambursano, di Chiara Rossetti, Sindaco di Bardonecchia, e di Mauro Meneguzzi, Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e turistico del territorio. L’appuntamento è stato l’occasione per illustrare le principali novità, gli investimenti e i progetti di sviluppo che accompagneranno la prossima stagione invernale sulle montagne olimpiche piemontesi. Ad aprire l’incontro è stato Massimo Feira, Presidente del Consiglio di Amministrazione Motta Holding S.r.l. e Sestrieres S.p.A., che ha richiamato il valore del percorso di integrazione tra Vialattea e Bardonecchia e l’importanza della collaborazione con le istituzioni per lo sviluppo del territorio. «Oggi possiamo guardare a Vialattea e Bardonecchia come a un grande sistema turistico montano, capace di confrontarsi con le principali destinazioni alpine. Questo percorso richiede investimenti, capacità di innovazione e una collaborazione costante con le istituzioni. Le nostre società intendono continuare a fare la propria parte, contribuendo a creare opportunità per le imprese, i lavoratori e le comunità locali. L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo solido, capace di valorizzare le nostre montagne durante tutto l’anno», ha dichiarato Massimo Feira. La stagione invernale prenderà ufficialmente il via sabato 5 dicembre 2026, con apertura prevista fino all’11 aprile 2027. Le due destinazioni delle Turin Alps si preparano ad accogliere gli appassionati con un’offerta complessiva che arriva fino a 500 chilometri di piste, oltre 370 tracciati e 95 impianti di risalita, distribuiti nelle diverse località del comprensorio. Al centro della presentazione, il percorso di crescita e integrazione avviato dalle due realtà, entrambe controllate da Motta Holding, società del fondo iCON Infrastructure Partners. Gli oltre 61 milioni di euro investiti sul territorio dal 2022 a oggi testimoniano l’impegno nel miglioramento delle infrastrutture, nell’innovazione tecnologica e nella qualità dei servizi, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Vialattea//Bardo tra le principali destinazioni sciistiche internazionali. «Dietro una giornata di sci ci sono organizzazione, investimenti, tecnologia e soprattutto persone. Il cliente vede il risultato finale, ma quel risultato è il frutto del lavoro coordinato di tante professionalità che operano ogni giorno sul territorio», ha sottolineato Luisella Bourlot, Amministratore Delegato di Sestrieres S.p.A. «È un grande lavoro di squadra che ha un unico obiettivo: offrire un’esperienza di qualità e fare in modo che ogni ospite porti con sé un ricordo positivo delle nostre montagne. Per continuare a raggiungere questo obiettivo stiamo portando avanti, con il sostegno del nostro azionista, un importante programma di investimenti destinato all’ammodernamento delle infrastrutture, all’innovazione dei servizi e allo sviluppo del comprensorio, con una visione di lungo periodo orientata al futuro del territorio». Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di potenziamento dell’innevamento programmato, per i quali dal 2023 sono stati investiti oltre 20 milioni di euro. I lavori interessano diverse aree del comprensorio Vialattea//Bardo e si inseriscono in un programma pluriennale di ammodernamento delle infrastrutture. Tra le novità illustrate, anche l’adozione di sistemi comuni per l’accesso agli impianti e la biglietteria, un ulteriore passo verso una gestione sempre più integrata delle due aree sciistiche. Proprio sui vantaggi dell’integrazione si è soffermato Nicola Bosticco, Presidente e Amministratore Delegato di Colomion S.p.A.: «Per Bardonecchia essere parte di un grande progetto turistico condiviso significa poter contare su una maggiore visibilità sui mercati nazionali e internazionali, ampliare le opportunità commerciali e raggiungere nuovi segmenti di clientela. Ogni località mantiene la propria identità e le proprie caratteristiche, ma insieme possiamo offrire esperienze più diversificate e generare nuove opportunità anche per alberghi, ristoranti, scuole di sci e operatori economici del territorio». La stagione porterà inoltre nuove opportunità per gli sciatori e le famiglie, con il ritorno dello sci in notturna sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere in alcune serate dedicate, il progetto di riqualificazione dello storico pattinaggio del Colle e il rafforzamento delle aree dedicate ai principianti e ai bambini. Confermati anche i servizi per gli sciatori di collegamento tra le località, tra cui lo Ski Shuttle gratuito Vialattea//Bardo, che unisce Sauze d’Oulx e Bardonecchia. Ampio spazio è stato riservato al calendario degli eventi sportivi e di intrattenimento, tra cui le celebrazioni per il 30° anniversario dei Campionati Mondiali di Sci Alpino Sestriere ’97, in programma nel fine settimana del 13 e 14 febbraio 2027. Accanto a questo appuntamento, il comprensorio ospiterà competizioni nazionali e internazionali di sci alpino, snowboard paralimpico e telemark, oltre ai Vialattea//Bardo Experience Days, con iniziative di animazione e intrattenimento nelle diverse località. La presentazione, a cui sono intervenuti anche i Direttori di Sestrieres S.p.A. e di Colomion S.p.A., è stata infine l’occasione per ribadire gli obiettivi di sviluppo a lungo termine del comprensorio, con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla valorizzazione del territorio e al progressivo ampliamento dell’offerta turistica oltre i mesi invernali. Tutti i temi presentati durante l’incontro sono approfonditi nella cartella stampa allegata, che raccoglie i dati del comprensorio, il programma degli investimenti, le principali novità della stagione e il calendario degli appuntamenti. Si allega inoltre un documento con il dettaglio degli interventi e delle novità previsti nelle singole località di Vialattea e Bardonecchia. Per ulteriori informazioni: vialattea.it e bardonecchiaski.com