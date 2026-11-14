ANIMALI: BIANCOFIORE AL SUPERCAT SHOW, BAUKING È L’UNICA OTA AL MONDO CHE FA VIAGGIARE ANCHE I GATTI CON UN CLICK SENZA STRESS

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Su gradito invito degli organizzatori, la senatrice Michaela Biancofiore, nella sua qualità di founder e president della sua Start Up per coloro che viaggiano con un animale domestico, è intervenuta oggi al SuperCat Show, la mostra felina internazionale in corso alla Nuova Fiera di Roma, alla quale le è stato chiesto di parlare di Bauking, il portale di prenotazioni online dedicata al turismo pet tourism. Il SuperCat Show prosegue domani, domenica 15 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1, www.supercatshow.com) con oltre 600 gatti di razza e tanti trovatelli in cerca di una famiglia: una due giorni di sfilate di vanità, mostre, gatti campioni, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini.“Ringrazio gli organizzatori di SuperCat Show - ha detto la senatrice Biancofiore - per avermi invitata a raccontare Bauking a chi conosce e ama i gatti, che noi abbiamo messo nel nostro logo. Siamo l’unica OTA al mondo che consente di organizzare on demand, con un click e senza stress, un viaggio anche con il proprio gatto. Lo aggiungi tra i viaggiatori, trovi gli alberghi che lo ospitano e soprattutto scopri come lo ospitano attraverso i nostri filtri dedicati: quali camere sono disponibili, quali regole si applicano, quanto costa e quali servizi offre la struttura, dalla lettiera automatica all’albero gatto, al kat kit, se necessita un’assicurazione. Sono informazioni che nessuno dà e fanno la differenza quando scegli dove prenotare e soprattutto se”.“I nostri animali sono parte della famiglia - ha proseguito Biancofiore al SuperCat Show - e partire senza di loro non è una vacanza, ma organizzarla non può essere un calvario. È la stessa convinzione che guida il mio impegno in Parlamento: ai ‘padroni di gatti e di cani’ presenti ho poi rinnovato la mia promessa come politico. Continuerò a battermi per far accettare alle compagnie aeree gli animali a bordo in cabina come normali passeggeri dotati di passaporto e di vaccinazioni perché possano viaggiare accanto a noi. È una richiesta che arriva da milioni di famiglie che aiuterebbe anche le compagnie aeree, visto il delicato periodo storico che stanno attraversando tra caro carburanti e allarmi bombe. Il pet tourism, infatti, ancora guardato con inspiegabile diffidenza dal mondo HORECA e dei trasporti, cresce tre volte più del turismo tradizionale, raggiungendo picchi del 13-14% in Asia Oceania, frenato appunto ancora dalle agenzie dell’aviazione civile, tranne l’Enac italiana, che male interpretano la convenzione di Montreal sulla sicurezza aerea che risale al 1999, parificando i nostri animali a vero e propri bagagli, a mano o in stiva. Convenzione che non parla proprio di animali e la cui interpretazione dei regolamentatori dell’aviazione civile non rispetta né il TFUE dell’Unione europea, né la stragrande maggioranza delle legislazioni europee e internazionali che tutelano gli animali domestici nei trasporti e li riconoscono come esseri senzienti. Vi è un totale cambio di filosofia nel mondo rispetto al ruolo dell’animale domestico, specie nel turismo. Si è passati dal viaggiare con il pet a considerarlo un vero e proprio compagno di viaggio, spero che Bauking accompagni il mondo del turismo internazionale e dell’aviazione civile a far proprio questo cambiamento epocale”.

SuperCat Show è un maxi-evento con main sponsor Monge e top sponsor come Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin.