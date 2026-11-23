La giustizia tributaria entra in una nuova fase con l’arrivo dei primi 170 magistrati selezionati attraverso un concorso pubblico. I vincitori della prima selezione sono stati ricevuti oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A sottolineare la portata di questo passaggio è stata Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che ha definito l’avvio del reclutamento per concorso “uno spartiacque nella storia della giustizia tributaria”.

“Siamo fieri di aver portato a compimento una selezione pubblica rigorosa, fondata sul merito e su criteri di trasparenza”, ha dichiarato Lussana nel suo intervento, annunciando che è già al lavoro la Commissione per il secondo concorso per altri 180 posti. L’obiettivo è rafforzare gli organici e costruire una magistratura tributaria sempre più strutturata.

A completare il percorso di riforma, iniziato con la legge 130 del 2022, è stato approvato quest’anno il decreto legislativo 149, che ha ridisegnato lo stato giuridico dei magistrati tributari, introducendo nuove disposizioni su formazione, incompatibilità e responsabilità disciplinare.

Nel suo intervento al Quirinale, la presidente Carolina Lussana ha richiamato soprattutto il tema dell’indipendenza e della terzietà del giudice, chiamato a confrontarsi con uno dei rapporti più delicati tra cittadino e Stato: quello fiscale. “Il giudice è chiamato a valutare le ragioni dell’amministrazione e quelle del contribuente con la stessa cura, secondo la legge”, ha affermato. La sua terzietà, ha aggiunto, deve essere non soltanto effettiva, ma anche “visibile e percepita dai cittadini”.

“Indipendenza ed efficienza devono procedere insieme, perché le garanzie non sono pienamente effettive se il cittadino deve attendere tempi irragionevoli per una decisione”, ha sottolineato Lussana. La presidente, prima di augurare buon lavoro, ha rivolto un appello ai nuovi magistrati: “Chi entra in un’aula di giustizia tributaria deve avere la certezza di trovarsi davanti a un giudice libero da condizionamenti, equidistante dalle parti e guidato soltanto dal diritto”.