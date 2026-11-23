Oltre all’oro, anche gioielli, orologi, monete e argenteria possono riservare sorprese quando arrivano sul banco delle valutazioni. Nel frattempo sono già iniziate le registrazioni della terza stagione di “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”

Guardatevi un po’ in casa: in un cassetto potrebbe essere un vecchio orologio. Una scatola sgualcita potrebbe contenere un gioiello ricevuto in eredità. La credenza potrebbe ospitare da decenni un servizio di posate d’argento che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. In caso di ritrovamenti una domanda sorge spontanea: quanto valgono davvero questi oggetti? È il pilastro su cui si regge “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”, pezzo forte del giovedì sera di DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Attualmente è in corso la seconda stagione, ripartita coi favori del pubblico, proprio come si era conclusa la prima.

Un oggetto, tante possibili sorprese

Oro e argento non sono gli unici beni che possono attirare l’attenzione. A tutti i “seguaci” della coppia formata da Mr. Oro d’Oro e Loredana è ben chiaro che sul bancone possono finire anche orologi, lingotti, monete, diamanti, pezzi d’argenteria. A volte si tratta di cimeli, altre di ricordi di famiglia: una forchetta, un cucchiaio o un servizio ricevuto in dote possono avere una splendida storia da raccontare, così come una moneta conservata per decenni o un gioiello tramandato da generazioni. L’incontro tra il valore materiale e quello personale rende interessante il racconto televisivo.

Mr. Oro d’Oro e Loredana vi aspettano

Questo è il momento giusto per conoscerli dal vivo, dal momento che le registrazioni per la terza stagione sono in corso. Da martedì 24 novembre e per tutto dicembre 2026 chi ha oggetti preziosi da sottoporre a valutazione e desidera raccontare la propria storia davanti alle telecamere può presentarsi dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17, presso la filiale Compro Oro d’Oro in via Giovanni Pacini 39, angolo via Gian Battista Brocchi 1, a Milano. Senza dubbio una posizione comoda da raggiungere, posizionata tra piazzale Loreto e piazza Piola.

Che numeri per la seconda stagione!

La terza stagione è in rampa di lancio, ma c’è ancora tutta la seconda da seguire in tv. La serie prodotta da GiUMa è in corso, appuntamento fisso del giovedì sera: a guidare gli episodi sono Mr. Oro d’Oro, il responsabile dell’attività Compro Oro d’Oro con numerose sedi dislocate a Milano, Cormano, Bresso e Torino, e l’infaticabile Loredana, presenza imprescindibile grazie alla sua simpatia e alle battute spontanee. I numeri da record confermano l’apprezzamento del pubblico: oltre 300mila spettatori sin qui, con picchi di 320mila e punte di share superiori al 2,76%.