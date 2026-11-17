La famiglia torna protagonista della scena letteraria con la VI edizione del Premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, dal Comune di Pontremoli e dalla Fondazione Città del Libro.

Un appuntamento che, anno dopo anno, si consolida come un’importante occasione di incontro tra letteratura, cultura e riflessione sociale, con l’obiettivo di valorizzare le opere capaci di raccontare la famiglia nella sua ricchezza umana, relazionale ed educativa.

Il Premio nasce dalla convinzione che la letteratura possa contribuire a riconoscere e raccontare il valore della famiglia, non soltanto come realtà privata, ma come soggetto sociale ed educativo fondamentale per la crescita delle persone e delle nuove generazioni.

Non si tratta di ricercare rappresentazioni idealizzate o stereotipate: il Premio intende dare spazio alla complessità delle relazioni familiari, alla loro bellezza, ma anche alle difficoltà, ai conflitti e alle fragilità che attraversano la vita quotidiana. Perché raccontare la famiglia significa raccontare una parte essenziale dell’esperienza umana e delle trasformazioni della società.

Le segnalazioni per la nuova edizione saranno aperte dal 9 novembre 2026 al 14 febbraio 2027. Potranno essere segnalati libri di narrativa di autori italiani e stranieri, scritti o tradotti in lingua italiana e pubblicati per la prima volta in Italia nel corso del 2026.

La partecipazione è aperta a tutti: singoli lettori, famiglie, gruppi, associazioni, librerie, autori, editori, enti e organismi, senza necessità di appartenere alle realtà aderenti al Forum delle Associazioni Familiari. Le segnalazioni potranno essere presentate attraverso l’apposito modulo online oppure mediante la scheda cartacea disponibile insieme al regolamento del Premio.

Tra gli elementi qualificanti di questa edizione si distingue la Commissione Giovani, composta da ragazze e ragazzi tra i 19 e i 30 anni, provenienti da tutto il territorio nazionale. Saranno loro a individuare autonomamente, tra le opere ammesse, il libro che meglio interpreta le finalità del Premio attraverso linguaggi e contenuti capaci di parlare alle nuove generazioni. Una scelta che intende riconoscere ai giovani non soltanto il ruolo di destinatari della cultura, ma quello di protagonisti attivi nella sua interpretazione e promozione.

Con questa nuova edizione si vuole continuare a promuovere una cultura capace di riconoscere nella famiglia una risorsa fondamentale per la società. La letteratura offre uno sguardo privilegiato sulle persone, sulle relazioni e sui cambiamenti del nostro tempo. Attraverso le storie raccontate dagli autori è possibile riscoprire il significato dei legami familiari, interrogare le fragilità del presente e valorizzare ciò che rende la famiglia un luogo insostituibile di crescita, cura e responsabilità.

Con la VI edizione, il Premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia” rinnova dunque il proprio impegno: dare voce, attraverso i libri, alla famiglia e alle storie che contribuiscono a costruire il tessuto umano e sociale delle nostre comunità.

Come partecipare

Le segnalazioni delle opere potranno essere presentate dal 9 novembre 2026 al 14 febbraio 2027 al link Premio Letterario “Città del Libro e della Famiglia” VI Edizione – Fill out form , raggiungibile anche attraverso il QRCode in calce al Regolamento.

Il Regolamento è consultabile al link: https://forumfamiglie-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/premioletterario_forumfamiglie_org/IQDHY6x3ytrpS5MkvmRj5f_VASHw6hytag8bAe1bASDlRco?e=Nz7WfK

Per informazioni scrivere a premioletterario@forumfamiglie.org.