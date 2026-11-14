ANIMALI: TRE CAMPIONI DEL MONDO AL SUPERCAT SHOW

Tra gli oltre 600 gatti di razza da tutto il Pianeta, ci sono tre Campioni del Mondo iscritti al SuperCat Show: Armageddon, Olimpia e Milashka. Armageddon, Ivano per gli amici, è un Persiano Nero nato in Russia nel 2022, splendido esemplare due volte Campione del Mondo: la prima nel 2023 in Francia e la seconda, appena due settimane fa, nei Paesi Bassi. Nonostante il suo aspetto regale e i grandi successi internazionali, Ivano è un gatto molto dolce e affettuoso. Forse è proprio questo il suo fascino: sul ring si presenta come un vero campione, ma a casa ama soprattutto coccole e tranquillità (allevamento Double Take di Vita Motolese).

Poi c’è Olimpia, meravigliosa femmina di Maine Coon color tortie silver tabby di nove mesi, nata in Italia il 21 gennaio scorso, che ha vinto il World Winner 2026 al FIFe World Show di Amsterdam, nei Paesi Bassi (allevamento Elinor Woods di Eleonora Burchianti, toscana).

CAMPIONESSA PLURIPREMIATA

Infine, Milashka, gatta femmina adulta di due anni nata il 13 settembre 2024, meravigliosa British Shorthair di colore blu, pluripremiata nelle esposizioni feline della federazione FiFe che ha vinto il prestigioso titolo di World Winner 2026 al FIFe World Show 2026, l’International Winner 2025 e tanti altri riconoscimenti (proviene dall’allevamento italiano Candyfloss Anri di Ulyana Ausianovich, dall’Emilia Romagna).

Sfoggeranno il loro fascino oggi e domani al SuperCat Show 2026, la mostra felina internazionale alla 28° edizione - oltre un quarto di secolo! - interamente dedicata ai gatti alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1, www.supercatshow.com). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, gatti campioni, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Un maxi-evento con main sponsor Monge e top sponsor come Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin.

GATTI RARI: DAI CORNISH REX AI KURILIAN BOBTAIL

Tra le razze più ricercate si potranno ammirare Bengal, ‘piccoli leopardi domestici’, Kurilian Bobtail, Cornish Rex, British longhair e shorthair, ma anche Abissini, Blu di Russia, Burmilla, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Sacri di Birmania, Selkirk Rex, Siamesi, Siberiani, Sphinx.

OLTRE 600 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE”

Più di 600 magnifici felini da tutto il mondo col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca – Gatti della Piramide odv www.igattidellapiramide.it, diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show, per trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.

STORIE MIAOLEDETTE: FELIN-TALK CON ALVARO MORETTI

Sabato 14, alle ore 15 circa, il vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti presenzierà un felin-talk per presentare il libro ‘Storie Miaoledette’ di Giulio Guarino (Graus Edizioni). A seguire, interverrà Andrea Mancino, ingegnere biomedico e consulente della relazione felina. Il libro ‘Storie Miaoledette’ è una raccolta di 11 racconti (scritti con toni fantastici, ironici e surreali) che utilizza la figura dei gatti come metafora per esplorare le difficoltà relazionali del mondo contemporaneo come l’incomunicabilità, la fragilità emotiva, la solitudine e la paura di fidarsi degli altri: è un’opera pensata per i giovani che faticano a esprimere il proprio disagio e per gli adulti (genitori, nonni) che desiderano comprendere meglio le nuove generazioni e il significato delle relazioni umane.

SIBERIANI E NEVA MASQUERADE IN PASSERELLA, SABATO dalle ore 15

Al felin-evento più importante d’Italia per bellezza, partecipazione ed eleganza degli esemplari, sabato 14 novembre, a partire dalle ore 15 circa, si terrà il Best di Razza con tanti magnifici Siberiani e Neva Masquerade provenienti da tutta Europa.

SPECIALE DEVON REX E CORNISH REX, DOMENICA dalle ore 15

Domenica 15, dalle ore 15, altra passerella, stavolta di gatti Rex (Devon Rex e Cornish Rex) tra i quali saranno premiati i vincitori per le varie categorie grazie agli otto importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).

TUTELA DELLA SALUTE E SHOPPING

Il Ministero della Salute sarà presente con un suo stand per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza del microchip degli animali e alla sensibilizzazione contro il fenomeno degli abbandoni. A disposizione del pubblico di SuperCat Show anche consulenze mediche gratuite di Reprovet di Roma (FB: Reprovet Point Roma - Dott.ssa Fabiana Pecchia), clinica veterinaria ufficiale dell’evento. Tante curiosità a tema gatto, idee regalo utili come il gps per cani e gatti Kippy (localizzatore perfetto per monitorare sempre il pet), e accessori ai due stand dei negozi ufficiali dell’evento Animalmania e Pepet.