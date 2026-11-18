Dopo la partecipazione ad ArtePadova 2026, Melanie Francesca si prepara a tornare a Bergamo Arte Fiera nel gennaio 2027. L’artista italo-svizzera, attiva da anni tra Europa e Medio Oriente, prosegue così un percorso espositivo che mette al centro il rapporto tra rappresentazione figurativa, narrazione e riflessione filosofica.

Alla manifestazione padovana ha presentato una selezione di opere recenti, tra cui lavori su alluminio e un dipinto monumentale a olio di tre metri per due. Due modalità espressive che appartengono alla medesima ricerca: da un lato il segno grafico, dall’altro la pittura come strumento di approfondimento della figura e della materia.

IL DISEGNO COME LINGUAGGIO NARRATIVO

Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, Melanie Francesca ha sviluppato parallelamente un’attività letteraria che conta ventuno libri pubblicati, prevalentemente romanzi. Una produzione riconosciuta anche da personalità della cultura italiana come Stefano Zecchi e Barbara Alberti.

Il rapporto tra letteratura e arti visive costituisce uno degli elementi distintivi del suo lavoro.

Il disegno non è considerato un esercizio puramente formale, ma il mezzo attraverso il quale costruire una narrazione articolata, popolata di personaggi, simboli e riferimenti storici.

Questa impostazione trova la sua espressione più completa in THE BOX, installazione immersiva di tre metri per tre per tre, realizzata con una struttura di tessuto e metallo e superfici bianche opalescenti ricoperte di disegni a china.

L’opera propone un ambiente fisicamente attraversabile, nel quale la luce rende visibili i disegni anche attraverso le pareti, generando un rapporto tra interno ed esterno. Le figure emergono e si sovrappongono secondo un effetto vicino al teatro delle ombre.

La struttura è concepita come un racconto escatologico, una rappresentazione simbolica del rapporto tra vita terrena e dimensione ultraterrena.

DALLE CHIESE AFFRESCATE ALLE INSTALLAZIONI CONTEMPORANEE

Alla base del progetto si riconosce una concezione dell’arte che affonda le proprie radici nella tradizione medievale e rinascimentale. Come accadeva nei cicli pittorici delle chiese, lo spazio diventa un sistema narrativo. Le pareti non sono semplici superfici espositive, ma parti di un racconto che si sviluppa intorno allo spettatore.

Le fonti iconografiche attraversano la Grecia classica, Michelangelo, Canova, Gustave Doré e la pittura preraffaellita. Riferimenti che l’artista rielabora attraverso un segno grafico deciso e contemporaneo. «I miei Box sono come romanzi», spiega Melanie Francesca.

«THE BOX racconta una visione dell’aldilà, costruita attraverso figure e simboli della cultura occidentale». A questo primo progetto si affianca BLACK BOX, una nuova installazione ideata ad Abu Dhabi, dove l’artista vive da venticinque anni. La struttura, nera all’esterno con un richiamo alla Kaaba, ospita all’interno una rappresentazione degli Emirati Arabi Uniti, delle loro architetture e del loro sviluppo culturale. Il progetto affronta il tema dell’incontro tra civiltà, attraverso un linguaggio che mette in relazione tradizione e modernità.

TRA SERIALITÀ E OPERA UNICA

Un ulteriore aspetto della ricerca riguarda la trasformazione dei disegni delle installazioni in opere autonome. Frammenti delle composizioni originali vengono trasferiti mediante serigrafia su supporti di alluminio. L’artista interviene successivamente con la pittura, modificando la superficie e attribuendo a ciascun esemplare un carattere unico.

Il procedimento introduce una riflessione sul rapporto tra riproducibilità tecnica e originalità dell’opera, senza rinunciare alla centralità del disegno.

Rappresentata dalla Contemporary Art Platform, fondata nel 2011 a Kuwait City, Melanie Francesca ha sviluppato una parte significativa della propria attività espositiva nell’area del Golfo. Le partecipazioni ad ArtePadova e Bergamo Arte Fiera confermano la volontà di consolidare anche in Italia una ricerca che recupera il valore narrativo e simbolico della figurazione. In un panorama spesso dominato dall’astrazione e dalla sperimentazione concettuale, il suo lavoro propone una diversa interpretazione della contemporaneità: un’arte in cui l’immagine torna a essere veicolo di conoscenza, racconto e interrogazione sul destino umano.

https://www.instagram.com/melaniefrancesca_?psln=cTA1N3F6M2IyNWY2&utm_source=qr

https://youtube.com/@melanie.francesca?si=OULGB0YoKfxYS4ig