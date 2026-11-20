I data center sono sempre più centrali nell’economia digitale e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ma chi decide dove realizzarli e a quali condizioni? È questa la domanda al centro del volume “Data center e preminente interesse strategico nazionale. Grandi investimenti, poteri commissariali e criteri di merito”, scritto da Martina Arrivi e Giuseppe De Carlo, pubblicato da McGraw-Hill Education.

Il libro affronta un tema di grande attualità, analizzando le norme che consentono ai grandi investimenti, superiori al miliardo di euro, di accedere a procedure autorizzative speciali, con la nomina di un Commissario straordinario e il ricorso a un’autorizzazione unica. Un meccanismo che accelera la realizzazione delle infrastrutture, ma che apre anche interrogativi sul rapporto tra poteri centrali, autonomie territoriali e interesse pubblico.

A spiegare la genesi del progetto è lo stesso De Carlo, che racconta: “Di #DataCenter, negli ultimi due anni, fra pareri, audizioni e convegni, mi sono trovato a discutere sempre più spesso, e quasi sempre la domanda era la stessa: chi decide dove e come si fanno. Da quelle discussioni è nato questo libro”.

L’autore richiama anche il caso lombardo: secondo la stima presentata in audizione al Consiglio regionale, i data center autorizzati attraverso questa procedura rappresentano circa il 58% degli investimenti noti.

La proposta degli autori è superare il solo criterio economico, introducendo parametri verificabili di natura fiscale, occupazionale ed energetico-ambientale. Come sottolinea De Carlo, occorre “misurare la strategicità con criteri di merito verificabili nel tempo”.

Un contributo tecnico e attuale al dibattito sulle infrastrutture digitali e sulle scelte strategiche del Paese.