“Dentro la truffa” è il nuovo programma condotto dalla psicologa e criminologa Roberta Bruzzone per Rai 2. Sei episodi da 60 minuti per spiegare i meccanismi psicologici e le metodologie alla base delle moderne truffe. Il programma affronta ogni caso come un’indagine in tempo reale: dalle frodi sentimentali alle più sofisticate truffe finanziarie, dai messaggi che imitano comunicazioni ufficiali di banche o istituzioni, alle intrusioni nelle abitazioni degli anziani.

La conferenza stampa di Dentro la truffa, la nuova serie con Roberta Bruzzone in onda su Rai 2 dal 24 novembre, è domani, venerdì 20 novembre, alle 12:00 alla Casa del Cinema, in Largo Marcello Mastroianni 1, Roma. Dopo la presentazione ci sarà un incontro con Roberta Bruzzone e spazio per le domande.