“Il decreto scuola è legge e finalmente la scuola diventa concretamente un tassello importante nel processo di integrazione dei ragazzi e dei loro genitori. Con una maggioranza compatta, il Governo Meloni affronta la realtà senza ipocrisie: fissiamo per legge il tetto del 30% di alunni stranieri per evitare le classi ghetto, potenziamo lo studio dell’italiano e vietiamo l’ingresso a scuola con il volto coperto. È una risposta alle nostre periferie e ad anni in cui si è persa l’occasione di valorizzare la scuola come luogo di formazione per i nuovi cittadini nel segno dell’integrazione. Il voto alla Camera conferma una maggioranza solida che squarcia un altro velo di ipocrisia e buonismo e con pragmatismo affronta la vera sfida dell’Italia. Dopo il giro di vite sull’immigrazione clandestina, è ora di dare prova di integrazione e accettazione dei valori comuni”. Così in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.