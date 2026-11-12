Enav, record storico di traffico aereo sull’Italia, gestiti 2 milioni di voli

Record storico di traffico aereo sull’Italia, gestiti 2 milioni di voli. E’ quanto annuncia l’Enav, dopo l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi, al 30 settembre. Il traffico di rotta e di terminale è in aumento rispettivamente del 7,2% e del 4,8% in termini di unità di servizio rispetto ai primi nove mesi del 2025. Per quanto riguarda i conti, i primi nove mesi si chiudono con ricavi consolidati pari a 812,8 milioni di euro, in crescita dell’8,6% rispetto al corrispondente periodo del 2025, un utile netto consolidato a 90,9 milioni di euro (36,5%), un Ebitda pari a 212,7 milioni (+18%) e un free cash flow a 237,3 milioni, “in netto miglioramento” del 20,1% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Viene, inoltre, rivista al rialzo la guidance per il 2026: traffico di rotta in crescita attorno al 7% (precedente guidance: leggermente inferiore al 6%) , Ebitda in crescita tra l’8% e il 10% rispetto al 2025 (precedente guidance: range +6%/+8%).