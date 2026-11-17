Un nuovo servizio dedicato agli spostamenti all’interno del polo ospedaliero Niguarda, a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie. Enel Cuore, l’ente filantropico del Gruppo Enel, ha sostenuto il progetto della Fondazione Ospedale Niguarda, che ha acquistato due navette elettriche per agevolare gli spostamenti all’interno dell’ospedale milanese.

Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della struttura e facilitare gli spostamenti di pazienti, familiari e visitatori, con particolare attenzione alle persone anziane o con difficoltà motorie. Le due navette, donate dalla Fondazione all’ospedale, sono completamente elettriche, a zero emissioni e accessibili anche alle persone in carrozzina.

Il servizio, totalmente gratuito, è pensato per facilitare la mobilità all’interno di un complesso ospedaliero ampio e articolato, dove raggiungere i diversi padiglioni e reparti può risultare difficoltoso, in particolare per chi deve affrontare un percorso di cura. Le navette sono operative dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16, con partenze ogni cinque minuti.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Enel Cuore a sostegno di progetti che migliorano concretamente la qualità della vita delle persone e rispondono ai bisogni delle comunità. Attraverso il supporto alla Fondazione Ospedale Niguarda, il contributo dell’ente filantropico ha reso possibile un intervento all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione. Le due navette elettriche rappresentano infatti una soluzione di mobilità a zero emissioni all’interno dell’ospedale e contribuiscono a rendere gli spazi e i servizi più accessibili a tutti.

Come sottolinea Andrea Valcalda, Consigliere delegato di Enel Cuore Ente Filantropico: «Siamo orgogliosi di aver affiancato la Fondazione Ospedale Niguarda in un’iniziativa che mette davvero al centro le persone e le loro necessità, perché crediamo fermamente che la qualità della vita passi anche attraverso interventi concreti che rendano più accessibili i servizi essenziali. Sostenere questo progetto significa contribuire a facilitare gli spostamenti quotidiani di pazienti, familiari e persone con mobilità ridotta all’interno del polo ospedaliero, una struttura di eccellenza, fiore all’occhiello della medicina italiana. Le nuove navette elettriche rappresentano un esempio di come inclusione, attenzione alle fragilità e sostenibilità ambientale possano tradursi in un beneficio tangibile per la comunità».

Con questa iniziativa, Enel Cuore conferma il proprio impegno nel sostenere progetti e realtà che lavorano ogni giorno accanto alle persone. Anche un servizio di mobilità interna può fare la differenza nell’esperienza di chi frequenta un ospedale, rendendo il percorso di cura più semplice, accogliente e attento alle esigenze delle persone.