«Undici figli, nove dei quali residenti in Senegal: siamo arrivati al paradosso che, pur non essendo riconosciuta dal nostro ordinamento, la poligamia finisce per produrre conseguenze economiche a carico degli italiani. È difficile spiegare agli italiani come si possa arrivare a questo risultato attraverso un’interpretazione giudiziaria. Il punto non è mettere in discussione i diritti dei minori, ma chiedersi se sia ragionevole riconoscere effetti economici a una situazione familiare che il nostro ordinamento non contempla. I giudici dovrebbero tenere conto anche della coerenza con i principi giuridici e sociali del nostro Paese. I soldi pubblici non sono una risorsa senza limiti e il loro utilizzo deve rispondere a criteri di equità e buon senso. Ancora una volta assistiamo a una decisione che apre interrogativi sulla distanza tra certe interpretazioni giudiziarie e la sensibilità degli italiani».

Lo dichiara Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, commentando la decisione del Tribunale di Prato sul riconoscimento degli assegni familiari per undici figli, nove dei quali residenti in Senegal.