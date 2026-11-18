Estasi e tormento d’amore, nel cortile di Palazzo Altemps, che si trasformerà in un grande palcoscenico per ospitare l’evento di anticipazione della nuova stagione del “Festival Nazionale del Teatro di Poesia”, ideato da Davide Rondoni e David Riondino, il 20 novembre 2026, ore 19.30, con il nuovo spettacolo “Le rose che non colsi”, di Mariaelena Masetti Zannini insieme a Giuditta Sin, sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Donnafugata 2000 dell’omonimo Teatro di Ragusa.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle aperture straordinarie del Museo Nazionale Romano e accoglie il pubblico dei visitatori in orario serale, dalle ore 19:00 alle ore 22:30, ultimo ingresso ore 22:00, con biglietto speciale a 5 €.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna “Il Museo in scena” nel teatro di Palazzo Altemps – ideato da Federica Rinaldi, Direttrice del Museo Nazionale Romano – offrirà un’esperienza suggestiva in cui l’arte incontra la parola poetica, con musica e performer.

Il palazzo si rivela così come il teatro naturale della passione amorosa: fu proprio tra queste mura, infatti, che si consumò uno dei più celebri scandali sessuali e mondani nella storia dell’aristocrazia romana dell’epoca. Nel 1883, la travolgente e clandestina storia d’amore tra l’appena ventenne Gabriele D’Annunzio e la diciannovenne duchessa Maria Hardouin di Gallese, che culminò in una rocambolesca fuga d’amore e, infine, in un tesissimo matrimonio riparatore, celebrato proprio nella cappella privata di palazzo Altemps. La burrascosa e contrastata storia d’amore, tra desiderio e peccato, riecheggia nella memoria di questi luoghi.

È in questa cornice densa di storia e suggestione che si aprirà il sipario su un grande tableau vivant immersivo, in cui le opere del museo sembreranno animarsi e trasformarsi in presenze, corpi e visioni. Il pubblico viene accompagnato in un percorso tra sale, cortili e statue, fino a raggiungere il teatro custodito nel cuore del palazzo.

Al centro dell’esperienza ci sono danza, poesia e performance. Insieme all’intervento di Davide Rondoni, Giuditta Sin, performer e danzatrice internazionale, costruisce l’architettura del rito attraverso tableaux vivants e movimenti che abitano e trasformano lo spazio. Mariaelena Masetti Zannini, attrice, regista e drammaturga, intreccia invece una tessitura poetica dedicata alla voce delle donne, di grandi poetesse come Giovanna Sicari, Marianne Moore, Gabriela Mistral, Joyce Mansour.

“L’iniziativa del Festival Nazionale del Teatro di Poesia si inserisce pienamente nella tradizione di spettacolo e di poesia che ha accompagnato la storia di Palazzo Altemps e che oggi intendiamo rinnovare e sviluppare. Accogliere le arti performative in un museo significa riconoscere al patrimonio culturale una dimensione ulteriore: il museo infatti oltre ad essere uno spazio nel quale le opere vengono conservate, studiate e presentate al pubblico, è anche un contesto nel quale le opere possono entrare in relazione con altri linguaggi artistici, dalla musica alla danza, dal teatro alla poesia, dando vita a forme inedite di interpretazione e di partecipazione – commenta Federica Rinaldi, Direttrice del Museo Nazionale Romano, e prosegue - Le rose che non colsi è uno spettacolo scritto su misura per questo luogo, che fu teatro di uno degli episodi più intriganti della vita culturale e mondana della Roma di fine Ottocento: il matrimonio tra Gabriele D’Annunzio e Maria Hardouin, celebrato proprio nella cappella di Sant’Aniceto di Palazzo Altemps”.

Davide Rondoni, ideatore del Festival ha detto: “Per un poeta è il massimo! È un onore che il teatro di poesia sia ospitato in un luogo così bello e significativo come Palazzo Altemps. Ed è bello farlo con bravissime artiste e muse. La poesia mette a fuoco l’anima e la vita e la ridesta da mille torpori e condizionamenti”.

Promotrice e organizzatrice dell’iniziativa, Vicky Di Quattro, Presidente dell’Associazione Donnafugata 2000 e Direttrice del Teatro omonimo, ha detto: “Siamo particolarmente lieti portare il Festival Nazionale del Teatro di Poesia nella prestigiosa cornice di Palazzo Altemps, grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale Romano. Un’iniziativa che valorizza il dialogo tra patrimonio storico-artistico e linguaggi contemporanei – ha continuato Di Quattro - riaffermando il ruolo del teatro e della poesia come strumenti di conoscenza e partecipazione culturale. Questo evento segna la conclusione di un percorso e, al tempo stesso, costituisce un importante momento di raccordo con l’edizione 2027 del Festival, nel segno della continuità progettuale e della volontà di ampliare le occasioni di incontro tra istituzioni, artisti e pubblico”.

Andranno in scena le “muse”, figure sospese tra passato e presente, come fantasmi luminosi che tornano tra le opere del museo per raccontare, mostrare e far rivivere le loro storie d’amore e tormento.

Ne nasce un’esperienza in cui corpo, parola, musica e arte visiva si incontrano, creando un linguaggio universale dei sensi. Un viaggio poetico e teatrale in cui i versi escono dalle pagine, diventano corpo e voce e sembrano prendere vita davanti agli occhi dello spettatore.

Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps

Piazza di Sant’Apollinare 46

Aperto da martedì a domenica, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ultimo ingresso ore 18:00

www.museonazionaleromano.it

Dimora aristocratica dove già nel Cinquecento trovava posto – in una magnifica scenografia architettonica – una ricca collezione di scultura antica, Palazzo Altemps è la sede del Museo Nazionale Romano dedicata alla storia del collezionismo. Situato a pochi passi da Piazza Navona, in prossimità della riva sinistra del Tevere, in Campo Marzio, il primo nucleo del palazzo fu edificato nel XV secolo per volontà di Girolamo Riario, signore di Imola, ambizioso nipote di papa Sisto IV. Passato in altra proprietà, nel 1568 l’edificio fu acquistato dal cardinale Marco Sittico Altemps, di origine austriaca, nipote di papa Pio IV. Il cardinale vi stabilì la propria residenza che, ampliata e impreziosita di decorazioni pittoriche, fu resa degna di rango col sistemarvi – secondo il gusto dell’epoca – la magnifica collezione di antichità e la preziosa raccolta libraria. Vi dimorarono a lungo gli Altemps, fino alla metà dell’Ottocento quando, per il caso di vedovanze e innamoramenti, la proprietà passò in eredità a Giulio Hardouin, padre della duchessina Maria che nel 1883 sposò nella chiesa di S. Aniceto a Palazzo Altemps Gabriele D’Annunzio. Alla fine del secolo il fabbricato fu venduto alla Santa Sede che lo destinò al Pontificio Collegio Spagnolo. Nel 1982 il primo atto dell’acquisizione di Palazzo Altemps da parte dello Stato italiano; un lungo e rigoroso restauro trova coronamento nel grande successo dell’apertura del museo al pubblico nel dicembre 1997. Il completamento dell’acquisizione (2006) e degli interventi di restauro permette di presentare oggi ai visitatori l’edificio nell’intero

Festival Nazionale del Teatro di Poesia

“Le rose che non colsi”

20 novembre ore 19.30