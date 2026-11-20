Si terrà il prossimo 24 novembre alle ore 16.00, presso la sede della FIEG in Via Piemonte 64 a Roma, un incontro tra gli editori aderenti alla Federazione e i Parlamentari di maggioranza e di opposizione che hanno presentato proposte di modifica alla Legge di Bilancio a sostegno del settore editoriale. L’iniziativa, che si svolgerà dopo che l’Assemblea Generale della Federazione avrà provveduto in mattinata al rinnovo della Presidenza e degli organi sociali, vuole favorire un confronto diretto e costruttivo in una fase particolarmente importante per il futuro dell’informazione e delle imprese editoriali. All’iniziativa è stato invitato a partecipare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini. “In un momento in cui sono all’esame del Parlamento misure di particolare interesse per il comparto editoriale, il dialogo tra imprese, istituzioni e forze politiche rappresenta uno strumento essenziale per individuare soluzioni efficaci a sostegno del pluralismo dell’informazione e della sostenibilità del settore”, sottolinea la Federazione