“Imprese e lavoratori non sono avversari: condividono lo stesso interesse, un Paese che produce e cresce. Le micro e piccole imprese italiane danno lavoro a oltre 11 milioni di persone, e in ogni giornata lavorativa producono quasi 2 miliardi di euro di valore aggiunto. Ogni giorno in cui il Paese si ferma pesa su di loro e sui salari che pagano.” Così Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, commenta lo sciopero generale di oggi della CGIL, citando un’elaborazione del Centro Studi Conflavoro su dati Istat.

“Oggi in piazza si dirà che il futuro è adesso”, dichiara Capobianco. “Siamo d’accordo, ed è proprio per questo che l’Italia non può permettersi di fermarsi. Imprese e lavoratori crescono insieme: i salari aumentano in modo duraturo solo se crescono le imprese che li pagano.”

“Lo sciopero è un diritto che rispettiamo”, prosegue, “e molte delle preoccupazioni che oggi scendono in piazza sono anche le nostre: il carovita, salari che non bastano, servizi pubblici sotto pressione. Ma una giornata di stop pesa proprio su chi si dice di voler difendere. Pesa sulle famiglie, che oggi avranno disagi nella scuola, nella sanità e nel trasporto locale. E pesa sulle piccole imprese e sui loro dipendenti, che già fanno i conti con bollette e costi in aumento e non possono permettersi di perdere un’altra giornata.”

Conflavoro ribadisce le proprie proposte per completare la manovra senza nuovo debito. La prima è Utile Zero, che azzera le tasse sull’utile lasciato in azienda e reinvestito nel suo sviluppo. La seconda sono bollette più leggere per le PMI già dal 2027. La terza è Tasse zero Under 35: senza tasse né contributi a suo carico, un giovane assunto stabilmente a 30.000 euro lordi l’anno porterebbe a casa oltre 6.000 euro netti in più all’anno, circa 500 al mese.

“Anche per noi è una manovra a metà, lo abbiamo già detto. Ma nella metà che c’è il Governo, con risorse limitate, ha scelto di partire dalle buste paga. La tassazione al 5% degli aumenti contrattuali e l’IRPEF al 33% fino a 55.000 euro sono un passo importante, da riconoscere, che è stato richiesto anche da noi e che ora va consolidato rendendo queste misure strutturali, perché il carovita non ha scadenze. E va completato con un sostegno altrettanto deciso alle imprese che i salari li pagano. Il confronto funziona: lo dimostra il tavolo di Palazzo Chigi del 13 novembre, dove il Governo ha ritirato la norma sugli organici della scuola. È lì che continueremo a portare le nostre proposte, nel nostro consueto spirito costruttivo”, conclude Capobianco.