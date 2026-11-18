Si è aperta questa mattina all’Allianz MiCo di Milano la XV edizione di Expo Training, dal 2011 la fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende dedicata alla formazione, all’orientamento e al lavoro. L’inaugurazione è stata accompagnata dall’esecuzione degli inni a cura della Fanfara dei Carabinieri, seguita dal tradizionale taglio del nastro alla presenza di autorità civili e militari. I numeri della prima giornata confermano l’interesse per la manifestazione: 15.000 iscritti, 90 tra workshop e convegni e 5.000 colloqui di lavoro in presenza. La fiera, su 40.000 metri quadrati di superficie espositiva, prosegue domani, giovedì 19 novembre.

Per il Senatore Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: “Oggi la parola ‘formazione’ è il primo sinonimo di ‘occupabilità’. L’apprendimento continuo, l’upskilling e il reskilling sono diventati gli unici strumenti in grado di garantire che i nostri lavoratori non restino indietro e che le nostre aziende possano continuare a competere sui mercati internazionali. Come Ministero del Lavoro, la sfida quotidiana che affrontiamo è quella di contrastare il disallineamento tra domanda e offerta, il cosiddetto mismatch. Investire in percorsi formativi mirati e pragmatici, costruiti fianco a fianco con il tessuto produttivo, è la strada maestra per risolvere questa anomalia. In tema di formazione, c’è un pilastro che non si può tralasciare: la sicurezza sul lavoro. Prevenire gli infortuni significa formare adeguatamente i lavoratori prima che entrino in fabbrica o in cantiere, sensibilizzare gli imprenditori e radicare una vera cultura della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Su questo fronte il Governo non arretra, e il nostro impegno rimane totale. Grazie, quindi, a Expo Training perché offre, anno dopo anno, uno spazio di dialogo vitale. Mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, aziende, enti di formazione e candidati è esattamente il metodo di lavoro di cui il sistema Italia ha bisogno”.

“La giornata di oggi ci dice che il matching tra formazione e lavoro è la vera sfida dei prossimi anni”, dichiara Carlo Barberis, sociologo e presidente di Expo Training. “Le imprese cercano competenze che spesso non trovano, mentre tanti giovani non sanno quali percorsi scegliere. Per questo l’orientamento deve diventare il punto di partenza: aiutare ragazzi e famiglie a leggere il mercato del lavoro prima di compiere le proprie scelte. L’Intelligenza Artificiale sta cambiando le professioni a una velocità mai vista e dobbiamo rispondere subito alla domanda di nuove competenze. La formazione non può più arrivare dopo, quando il posto di lavoro è già perso: deve anticipare il cambiamento e accompagnare le persone nelle transizioni professionali. I 5.000 colloqui di oggi dimostrano che quando scuola, formazione e imprese si incontrano davvero, le opportunità diventano concrete”.

Il programma si articola in quattro ambiti: istruzione, formazione, lavoro, salute e sicurezza. Nell’area istruzione, scuole secondarie, istituti tecnici e professionali, ITS Academy, università ed enti presentano percorsi formativi, laboratori e sbocchi professionali. Nelle “officine di formazione”, aziende, lavoratori e professionisti possono conoscere strumenti e metodologie per aggiornare le proprie competenze o esplorare percorsi di riqualificazione.

Cuore della manifestazione è il Job Day, attivo in entrambe le giornate, con colloqui di selezione, raccolta di candidature e incontri diretti con le aziende. Le attività sono realizzate da Power Training S.r.l., operatore accreditato ai Servizi al Lavoro di Regione Lombardia, con il supporto della Rete Lavoro Expo Training, che riunisce agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, enti accreditati, parti sociali e partner territoriali. Completa il percorso l’Hub della Prevenzione, dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro e sviluppato nell’ambito di Expo Training ed ExpoLavoro&Sicurezza.

All’inaugurazione hanno preso parte: Diana Alessandra De Marchi, Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali e Pari opportunità della Città metropolitana di Milano; Maria Sabrina Guida, Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Patrizia Muscatello, Direttrice della Direzione interregionale del Nord dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Fortunato Varrone, Direttore Generale - Dipartimento Lavoro, Regione Calabria; Maurizio Molinari, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano; Antonio Albrizio, Segretario generale della UIL Lombardia; Roberta Vaia, Segretaria regionale CISL; Enrico Vannicola, Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL); Marco Valsecchi, Amministratore delegato di Synergie Italia.

Tra gli espositori sono presenti: AFOL, Associazione Consulenti del Lavoro, ATM, Centro per l’Impiego della Provincia di Milano, CISL, Città Metropolitana, Confapi Lecco, ETN International, Formatemp, Ferrovie dello Stato, INAIL, Iper La Grande i, Iveco Orecchia, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Mirasole, Parlamento Europeo, Power Training, Regione Calabria, Synergie Italia, Tecnomat, UIL, Unione Artigiani e oltre 120 aziende.

Per ulteriori informazioni e per partecipare è possibile consultare il sito:

https://expotraining.it/