Gli Stati Generali della Ripartenza 2026 – ‘L’Italia che verrà’, l’appuntamento annuale promosso dall’Osservatorio Economico Riparte l’Italia, sono in programma a Bologna dal 26 al 28 novembre 2026.

Tre giornate di confronto di alto profilo che riuniranno nella Sala dei Cento di Palazzo della Residenza, in via Farini 22, oltre 100 relatori tra esponenti del Governo e delle istituzioni, presidenti di Regione e sindaci, magistrati, vertici delle principali aziende strategiche italiane, economisti, accademici e direttori delle testate nazionali per analizzare le sfide economiche, geopolitiche, sociali e culturali del Paese.

Tra le istituzioni e i rappresentanti della politica che hanno già confermato la propria partecipazione figurano il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico Luigi Di Maio, la capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica Stefania Craxi, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, la vice-capogruppo vicario del Gruppo Parlamentare PD-IPD alla Camera dei Deputati Simona Bonafè, il presidente della I Commissione permanente del Senato della Repubblica Andrea De Priamo, il presidente della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati Nazario Pagano, il vicepresidente del Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati Alfonso Colucci e il senatore della Repubblica e componente della Commissione Affari Esteri e Difesa Alessandro Alfieri, accanto al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Carmine Masiello e al direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Andrea Quacivi.

Forte anche la rappresentanza dei territori, con dieci sindaci provenienti da tutta Italia — tra cui il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi — e i presidenti della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, della Regione Calabria Roberto Occhiuto e della Regione Umbria Stefania Proietti.

A rappresentare la magistratura saranno il procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, il procuratore della Repubblica di Bologna Paolo Guido e il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi.

Sul fronte delle grandi imprese strategiche e degli enti nazionali interverranno l’amministratore delegato di Leonardo Lorenzo Mariani, il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, il presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Tommaso Tanzilli, il presidente dell’Inps Gabriele Fava e il presidente dell’Ice Matteo Zoppas, mentre per il mondo della scienza e della cultura prenderanno parte ai lavori la virologa e direttore emerito del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida Ilaria Capua e il trombettista e compositore Paolo Fresu.

A guidare e moderare i dibattiti saranno autorevoli volti e firme del giornalismo italiano, tra cui il direttore de Il Centro Luca Telese, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il vicedirettore del Tg La7 Andrea Pancani, il vicedirettore de Il Foglio Salvatore Merlo, il vicedirettore de Il Giornale Lirio Abbate, il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini, il caporedattore del Corriere della Sera Bologna Olivio Romanini, l’editorialista del Corriere della Sera Benedetta Cosmi, il giornalista de Il Sole 24 Ore Gianni Trovati, la giornalista di TG2 Motori Maria Leitner, la giornalista Mediaset Giulia Lea Giorgi e la giornalista enogastronomica Anna Aloi.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili su www.ripartelitalia.it.