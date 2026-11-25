“Quinto inverno di guerra: tante parole, poche prospettive. E a Strasburgo, ennesimo dibattito in cui le flebili aspettative di pace rimangono deluse”.

Così Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, a margine dell’intervento di Ursula Von der Leyen sulle prospettive di pace in Ucraina.

“Il prossimo anno Kiev avrà un divario di 70 miliardi tra entrate e fabbisogno, 45 dei quali saranno coperti dall’Ue, attraverso un prestito che lo sarà solo sulla carta. Von der Leyen continua a ritenere che le sanzioni siano lo strumento principe, ma non riusciamo a vedere nella realtà gli effetti dannosi per l’economia russa, mentre assistiamo quotidianamente a grosse limitazioni per le aziende di casa nostra.

Qualcuno ci spieghi come mai l’Iran, Paese sanzionato, ha scavalcato l’Italia nella lista dei primi dieci produttori mondiali di acciaio. Questo è un esempio che ci deve far porre domande sull’effettiva potenza di fuoco delle sanzioni.

Resto allibito, infine, quando sento da Von der Leyen che sport e cultura saranno utilizzate nell’illusione di concludere il conflitto: bannare atleti e artisti, che magari neppure condividono la linea di Putin, dimostra quanta pochezza di idee regni tra Bruxelles e Strasburgo sul tema del conflitto.

Von der Leyen dichiara che costringerà la Russia a scegliere la pace. Ce lo auguriamo tutti, ma la strada è quella sbagliata".