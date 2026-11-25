Nato il 16 novembre 1901, Il Giornale d’Italia spegne 125 candeline e si prepara a festeggiare il compleanno con un evento a Milano presso la propria Redazione a Palazzo Nerino. Nacque su iniziativa di Antonio Salandra e Sidney Sonnino con la direzione di Alberto Bergamini, chiamato dal Corriere della Sera per dar vita a un quotidiano indipendente, moderno, riformista e liberale.

“Rappresentare oggi, con profonda umiltà e orgoglio, una testata storica con una importante missione che compie 125 anni è un onore che comporta una grandissima responsabilità – dichiara Luca Greco, direttore – Su queste colonne hanno scritto le menti più brillanti della cultura italiana: da Gabriele D’Annunzio a Benedetto Croce, da Vilfredo Pareto ad Antonio Fogazzaro, fino a Giovanni Pascoli e Luigi Pirandello. E il 10 dicembre 1901 nacque la “Terza Pagina”, ovvero la sezione cultura.

In un’epoca in cui l’informazione rischia spesso di cedere al clamore, alla superficialità o alla demagogia e retorica, cedendo alle fake news e all’utilizzo improprio dell’AI, il nostro dovere primario verso i lettori rimane quello di cercare senza sosta la verità, di restituire una mappa fedele della realtà, sulla base dei fatti e dei numeri. Raccontare ciò che accade senza artifici o tifoserie è la risposta più forte che un giornale libero possa dare alla democrazia.”

Solo gli ultimi 6 anni sono stati caratterizzati da un’incredibile densità di eventi traumatici che hanno sconvolto il mondo: dalle restrizioni alla libertà con relativi nodi etici dei lockdown e del green pass, passando per il ritorno alla guerra nel cuore dell’Europa a causa del conflitto russo-ucraino – con impatto economico per la rinuncia al gas, petrolio, grano e fertilizzanti a basso costo - senza dimenticare ovviamente il venir meno del diritto internazionale, con l’espansione israeliana nei territori del medio oriente (Gaza - Palestina, Libano e acque internazionali) o l’attacco all’Iran per esportare la “democrazia occidentale” ad un Paese con 7.000 anni di storia e dotato dei più grandi pozzi di petrolio dopo il Venezuela (con conseguenze su benzina, gasolio e bollette per famiglie e imprese).

Il mondo multipolare sospeso tra crisi energetiche globali e la nuova corsa alle materie prime e territori (la “dottrina Monroe”), il debito pubblico alla cifra record di € 3.200 miliardi (€ 100 mld gli interessi passivi nel 2027).

E poi le crescenti proteste, non un semplice “disordine giovanile da reprimere” ma che rappresentano un profondo disagio sociale, l’opportunità / minaccia dell’AI (ci aveva visto lungo Kubrick nel ’68 con 2001 Odissea nello Spazio?) fino alle guerre ibride e cyber e al crollo della natalità (-38% i 350mila nuovi nati stimati nel 2026 vs i 562mila del 2010), con impatto su pensioni, bilancio dello Stato, servizi e tasche dei cittadini.

Il compleanno ha visto i messaggi di Papa Leone XIV e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, dei Vice Presidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Auguri anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto, delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso, dell’Ambiente della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

La serata è preseguita con gli interventi del Direttore Editoriale de il Giornale Vittorio Feltri su “Il ruolo dell’informazione indipendente nel tempo”, del Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana su “125 anni di storia, da Bergamini ad oggi” e de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini su “Quale informazione nel XXI secolo?”, oltre che de Il Giornale d’Italia Luca Greco su “125 anni e le grandi sfide del presente e del futuro”.