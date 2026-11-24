Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Pietro Cannella, ha incontrato oggi al Collegio Romano l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (Anfols), rappresentata dal Presidente Fulvio Macciardi, e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilfpc-Uil e Fials-Cisal), con l’assistenza dei dirigenti dell’Aran.

Il MiC si è impegnato a individuare, già in occasione della prossima legge di Bilancio, risorse finanziarie pari ad almeno 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, da destinare al rinnovo contrattuale del settore per il triennio 2022-2024.

Cannella ha inoltre annunciato che promuoverà al Ministero della Cultura un tavolo istituzionale con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, e il Presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, per definire la questione degli arretrati retributivi, in considerazione del ruolo delle amministrazioni regionali e comunali quali soci fondatori degli enti lirici. Gli esiti saranno comunicati alle organizzazioni sindacali.