Il Premio Oscar Jeremy Irons ritira L’Ulivo D’Oro al Festival del Cinema Europeo a Lecce

L’indimenticabile interprete del film “Callas Forever”, di Franco Zeffirelli, con alle spalle una prestigiosa carriera fatta di cinema, teatro televisione e doppiaggio è giunto a Lecce per ritirare l’ambito Ulivo D’oro, che si aggiunge al Golden Globe,Emy Tonye Screen Actors, Guilid Award, e Cesar alla Carriera. Tra i suoi film ricordiamo: La donna del tenente francese; Un amore di Swann;Mission; Kafka il danno; Duri a morire; L’imperodella mente” candidato all’Oscar; Io ballo da sola”. Ma sono sono solo alcuni dei titoli in cui Irons è stato protagonista. Tra i suoi progetti futuri figurano The Beekeeper 2, diretto daDavid Ayer e l’attesissima, nuova versione di Highlander. “Sono felice di questo Premio, ha dichiarato l’attore inglese-”ho fatto molti film in America, ma sono europeo. E poi, ha aggiunto-” amo gli alberi di Ulivo, nel mio giardino ne ho sette. Amo la gente e la storiadi questo premio: cosa potevo chiedere di più?” Tra lui e il direttore Artistico del festival Alberto La Monica è nata una solida amicizia e sono convinta che Irons tornerà presto in Puglia, magari ospite in una bella masseria come ha fatto l’attrice Ellen Mirren, che ha scelto di viverci. Intanto, sono io che faccio la prima domanda e punto a Zeffirelli, ho scritto un libro con lui ed ero la sua biografa: Irons, lei è stato protagonista in Callas forever, con la regia di Zeffirelli, cosa ricorda di lui ? Irons si ferma un attimo, ringrazia per la domanda e visibilmente emozionato, risponde-”ho tanti ricordi con Franco, non era solo un grande regista, ma un grande amico. Si dilettava anche in cucina. Quando ero ospite nella sua villa a Positano, nonostante avesse il cuoco e la servitù, era lui che voleva cucinare. E devo dire che ci riusciva molto bene. Nella vita privata è stato un uomo meraviglioso. Amava gli animali e riuscì a fare una legge per la tutela dei cani. In villa ne aveva tanti a cui era legatissimo.. Non guardava la razza, li raccoglieva e per lui erano tutti uguali Era anche molto spiritoso, un uomo unico con un grande talento artistico. E’ stato bellissimo essere diretto da lui. ” AncheIrons si è cimentato come regista: “Mi piaceva, spiega-”essere attori è facile, ma la regia è una grande responsabilità. Se fossi stato più coraggioso avrei fatto molte altre regie. In compenso ho lavorato con Ridley Scott, David Lynch , David Cronenberg, con registi italiani come Zeffirelli e Tornatore e tanti colleghi molto forti, come Al Pacino. Ho vinto l’Oscar. Ma di una cosa sono convinto: l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituirci. Se sapessimo tutti fare i film saremmo ricchi...ma senza un briciolo di storia”.