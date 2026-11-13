IL REGISTA ENZO D’ALO INDISCUSSO MAESTRO DEL CINEMA D’ANIMAZIONE RITIRA L’ULIVO D’ORO ALLA CARRIERA ALLA XXVII EDIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO

E ancora, guardiamo i film d’animazione americani? Eppure in Italia abbiamo la fortuna di avere un regista come D’Alò, che in quanto ad animazione non ha rivali, ne in America ne in Giappone. Quanti film e quanti sogni ci ha regalato sul grande schermo? Erano storie dove ritrovavi un po’ di te, sperando che finisse tutto come avresti voluto perché quei passaggi erano capaci di raccontare la tua vita a colori. Regista, sceneggiatore e musicista nato a Napoli, ma vissuto a Torino, D’Alò ha iniziato sin da giovanissimo a realizzare filmati per i bambini durante il servizio come obiettore di coscienza. Una passione mai sopita Il regista dai modi gentili, dalle idee geniali e il cuore puro come quello di un bambino, non ha mai dimenticato quanto fossero importanti i racconti che fanno crescere sentendosi amati e compresi. Con il suo cinema ‚ci ha insegnato l’abbraccio, il perdono e quel sentirsi dire spesso, da parte di figli “difficili”: mio padre non mi ha mai detto ti voglio bene! Forse è questo che manca ai giovani oggi. Impariamo a rimetterci in gioco, guardando film come “La gabbianella e il gatto”, tratto da Sepulveda, “Opopomoz”, “Momo alla conquista del tempo”, tanto per citarne alcuni. Film premiati con i Nastri d’Argento e i David di Donatello e quell’applauso di critica e pubblico che continua ancora. Sentiamo cosa ci racconta il regista in questa intervista esclusiva:

Maestro D’Alò, oggi é il regista più noto a livello mondiale per i suoi film animati Da bambino li amava?

“Ero timido, ma non ho mai smesso di amare i cartoni animati. Mi piaceva Paperino, era semplice, e viveva tutte le difficoltà che si incontrano ancora.”

Eppure, i suoi film insegnano come ci si dovrebbe comportare nella vita . Sbaglio?

“Racconto l’Italia e ciò che dovrebbe essere l’impegno sociale. La politica non mi interessa, mi interessa il consenso del pubblico. Lavoro molto sui contenuti e mi piacerebbe sapere che certi concetti potrebbero diventare leggi.”

Per esempio?

“Ogni storia ha il proprio significato capace di arricchire, non di limitare le proprie emozioni. Ciò mi permette di giocare con l’immaginazione che trasferisco al pubblico”.

Ha vinto David a Nastri d’Argento: insomma le favole funzionano ancora?

“Sognare è bello e il cinema europeo è assistito dal Ministero e dai fondi regionali. Ma il finanziamento non deve essere finalizzato alla battaglia sulla qualità. Siamo un Paese che fa meno film per le nuove generazioni. Ho proposto al Ministero un aggiornamento nell’ambito proprio delle nuove generazioni. Sono molte le idee che possono nascere da questo progetto. Spero non rimanga un’utopia”.

La consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera ha portato gli spettatori alla voglia di vivere le emozioni che ha creato per il grande schermo...

“E’ stato un bel momento rivederela mia filmografia che parte da “La freccia azzurra”del 1996. Da lì il tempo ha segnato la sinergia creativa nata tra me a Vincenzo Cerami.