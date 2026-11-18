Il professor Stefano Bresciani, ordinario al Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, ha condotto un’indagine quantitativa sui principali gestori privati di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in Italia. Lo studio ha preso in esame un perimetro di 29.598 posti letto complessivi distribuiti su 309 unità rilevate, appartenenti ai primi sei player del mercato. A guidare la graduatoria nazionale per capacità ricettiva è la società friulana Sereni Orizzonti S.p.A ., con azionista di maggioranza Massimo Blasoni. Il gruppo conquista il primo posto gestendo 6.699 posti letto in RSA distribuiti su 97 unità censite e presidiando 11 Regioni. Oltre a detenere la quota più elevata del campione (22,6%), Sereni Orizzonti vanta la rete geografica più capillare, risultando il primo operatore in Piemonte (1.784 posti, pari al 29,6%) e l’unico tra i grandi gruppi presente in Friuli-Venezia Giulia (1.083 posti letto) e Sicilia. Alle spalle del leader friulano si posizionano KOS del Gruppo CIR (Fratelli De Benedetti) con 6.001 posti letto (20,3% del campione) in 8 Regioni, l’unico gruppo presente nelle Marche, e i francesi di Clariane Italia con 5.890 posti (19,9%) in 6 Regioni, con il primato in Lombardia. Segue il Gruppo Gheron con 4.029 posti (13,6%), davanti a La Villa con 3.603 posti (12,2%). Tutte S.p.A., mentre al sesto posto figura la cooperativa Codess Sociale con 3.376 posti (11,4%), prevalentemente distribuiti tra Lombardia e Veneto. Lo studio ha preso in esame i soli posti letto in RSA in Italia, escludendo altre attività sanitarie ed estere dei gruppi.

L’Italia si conferma tra i Paesi più longevi al mondo, ma la transizione demografica si sta trasformando in un’emergenza assistenziale di portata nazionale. Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 1° gennaio 2026 le persone di almeno 65 anni nel nostro Paese hanno raggiunto la quota record di 14,821 milioni (il 25,1% dei residenti). Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, cresce il numero di anziani non autosufficienti che le famiglie non riescono più ad assistere a casa, con una conseguente domanda di servizi socioassistenziali in forte crescita. Gli studi dell’OCSE collocano l’Italia al di sotto dei parametri europei per dotazione di posti letto di long-term care per mille abitanti. A ciò si aggiunge un divario territoriale marcato: le rilevazioni ISTAT indicano una presenza di 10,5 posti ogni mille residenti nel Nord-Est a fronte di appena 3,4 posti nel Sud, dove la carenza di strutture assume i contorni di un’emergenza. In questo scenario, la risposta al fabbisogno è sostenuta soprattutto dall’iniziativa privata.

La gestione delle RSA richiede inoltre ingenti capitali non solo sul piano operativo ma anche su quello immobiliare, con la crescente partecipazione di fondi immobiliari e private equity che affiancano i gestori mediante la separazione tra proprietà dell’immobile (PropCo) e gestione del servizio (OpCo). Lo studio del Dipartimento di Management evidenzia infine come il comparto debba confrontarsi con l’aumento dei costi operativi (personale, energia e inflazione) e con la necessità di guidare l’offerta verso una maggiore integrazione tra RSA, senior living e assistenza domiciliare.