Nel terzo trimestre del 2026 le banche centrali hanno acquistato 321 tonnellate d’oro, il 42% in più rispetto a un anno prima e il ritmo più sostenuto dalla fine del 2024. Il dato arriva dal rapporto trimestrale del World Gold Council, l’organizzazione internazionale che rappresenta l’industria aurifera, e porta a 675 tonnellate gli acquisti ufficiali da inizio anno, il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei primi nove mesi la domanda complessiva di oro ha raggiunto 3.881 tonnellate, a un passo dal record di 3.884 fissato l’anno scorso, mentre in valore ha toccato il massimo storico di 566 miliardi di dollari. Gli acquisti sono proseguiti anche mentre la quotazione si allontanava dai massimi di inizio anno, e il World Gold Council prevede che a fine 2026 le banche centrali eguaglino almeno i volumi del 2025.

Chi compra e perché le riserve si spostano verso l’oro

Le operazioni delle istituzioni monetarie rispondono a una scelta precisa: diversificare le riserve e proteggerle da inflazione, oscillazioni delle valute e tensioni geopolitiche. Tra i compratori più attivi c’è la banca centrale cinese, che nel terzo trimestre è stata il primo acquirente tra quelli che comunicano i dati, con 63 tonnellate, e a ottobre ha aggiunto alle proprie riserve circa 26 tonnellate, l’incremento mensile più alto da quando ha ripreso gli acquisti nel novembre 2024, al ventiquattresimo mese consecutivo. Da inizio anno la Polonia guida la classifica degli acquirenti dichiarati e a ottobre, come annunciato dal governatore Adam Glapiński, ha raggiunto l’obiettivo di 700 tonnellate di riserve auree.

L’Italia osserva questa corsa da una posizione di forza. Con 2.451,8 tonnellate il nostro Paese detiene la terza riserva aurea al mondo, dietro Stati Uniti e Germania, e l’oro rappresenta circa il 77% delle sue riserve ufficiali, secondo le elaborazioni del World Gold Council sui dati del Fondo monetario internazionale.

Il motivo per cui le banche centrali continuano ad accumulare metallo sta nella sua natura. Le riserve ufficiali sono composte in larga parte da valute estere e titoli di Stato di altri Paesi, il cui valore dipende dalla solidità dell’emittente e dalle decisioni di un’altra autorità monetaria. L’oro non ha un emittente, non è esposto al rischio di insolvenza e non risente delle scelte di politica monetaria di nessun governo. Per lo stesso motivo, secondo il World Gold Council, anche gli afflussi verso gli strumenti finanziari legati all’oro riflettono le preoccupazioni degli investitori per la sostenibilità dei conti pubblici e per l’inflazione.

Dalle riserve dei Paesi ai risparmi delle famiglie

L’esempio delle banche centrali contiene però un secondo insegnamento, meno evidente del primo. Le istituzioni monetarie non affidano al metallo la totalità dei propri attivi: la Cina, pur essendo tra i compratori più assidui, ne detiene una quota inferiore al 10% delle proprie riserve, e anche nei Paesi con le scorte più consistenti il metallo convive con valute e titoli che servono a funzioni diverse, dalla gestione dei pagamenti internazionali alla stabilità del cambio. La protezione del patrimonio pubblico nasce quindi dalla combinazione di strumenti con ruoli complementari.

Per una famiglia che vuole proteggere il proprio capitale il principio è lo stesso. L’oro può svolgere il ruolo di riserva di lungo periodo, mentre la parte di risparmi destinata a spese o progetti con una data precisa richiede strumenti il cui valore sia prevedibile nel momento in cui serviranno i soldi.

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Lingotti, ETF e oscillazioni: perché l’oro chiede tempo

Le scelte dei risparmiatori nel terzo trimestre mostrano quanto il modo di investire nel metallo stia cambiando. Gli ETF sull’oro, strumenti quotati in Borsa che ne replicano il prezzo, hanno registrato afflussi per 211 tonnellate, invertendo le uscite del trimestre precedente. La domanda di lingotti e monete è invece scesa del 19%, a 268 tonnellate, perché molti investitori hanno preferito attendere una direzione più chiara dei prezzi. La gioielleria ha segnato il terzo trimestre più debole della serie storica in termini di volumi, con 313 tonnellate, ma in valore è cresciuta del 2%, a 43 miliardi di dollari, effetto delle quotazioni elevate.

Il prezzo medio del trimestre è stato di 4.262 dollari l’oncia, il terzo valore trimestrale più alto di sempre e il 23% in più rispetto a un anno prima. Nelle ultime settimane la quotazione ha però vissuto forti oscillazioni. Il 30 ottobre, in una seduta segnata dalle vendite sui titoli tecnologici, molti investitori hanno ceduto le attività più facili da liquidare e l’oro è sceso sotto i 3.900 dollari, il livello più basso da circa un anno. Dopo un breve rimbalzo a inizio novembre, le vendite sono riprese con il crescere delle attese di un rialzo dei tassi americani, e il 25 novembre la quotazione si è portata intorno ai 3.530 dollari, circa il 37% sotto il massimo storico toccato a fine gennaio. Movimenti di questa ampiezza spiegano perché il metallo si adatti a chi può aspettare: sul breve periodo il prezzo risente dei tassi, del dollaro e dei flussi di mercato, mentre sul lungo periodo prevale la funzione di riserva che le banche centrali continuano a riconoscergli.

Fed e nuovi dati sull’oro: i prossimi passaggi

Il primo appuntamento da seguire è la riunione della Federal Reserve del 9 dicembre. A fine ottobre la banca centrale americana ha lasciato i tassi tra il 3,75% e il 4%, con due membri del comitato favorevoli a un rialzo, e i mercati considerano ormai molto probabile una nuova stretta. Tassi più alti renderebbero meno conveniente nel breve periodo un attivo che non paga cedole, mentre un allentamento delle tensioni sul petrolio potrebbe ridurre le pressioni sull’inflazione americana e sostenere le quotazioni.

Il secondo passaggio riguarda il rapporto del World Gold Council sul quarto trimestre, atteso a inizio 2027, da cui si capirebbe se le banche centrali hanno mantenuto il ritmo degli ultimi mesi. Se il copione degli ultimi anni si ripetesse, la domanda delle istituzioni monetarie continuerebbe a fare da sostegno di fondo al mercato, anche nelle fasi in cui il prezzo attraversa momenti di debolezza.