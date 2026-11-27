Il fondatore di ION Group alla Luiss: l’intelligenza artificiale corre e chi resta indietro paga per sempre. L’università sia il laboratorio delle piccole imprese

«Mai un laureato è stato così utile dal primo giorno». Davanti agli studenti della Luiss Guido Carli, riuniti ieri a Roma per l’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027, Andrea Pignataro ha rovesciato una convinzione diffusa: nell’era dell’intelligenza artificiale «l’anzianità conta poco: conta aver lavorato sulla frontiera».

Fondatore e Ceo di ION Group, bolognese, economista e matematico di formazione, Pignataro era l’ospite d’onore della cerimonia: una delle rare occasioni di ascoltarlo in pubblico. ION, nata nel 1998 quando lui lavorava in Salomon Brothers, è tra i principali gruppi al mondo nel software e nei dati per la finanza; in Italia, dove dal 2021 ha investito oltre 6 miliardi, ha tra le sue aziende Cerved, Cedacri e Prelios.

Al centro dell’intervento, intitolato «L’architettura dell’università in un mondo esponenziale», c’è un’opportunità: «La distanza fra ciò che la tecnologia rende possibile e ciò che le organizzazioni adottano è la più grande occasione che un’università abbia avuto da generazioni. Un ateneo può formare persone che aiutano sin dal primo giorno le aziende a chiudere questa distanza». E ancora: «Nessun’altra istituzione è nella posizione di farlo su questa scala».

A dare la misura della velocità sono due cifre. Le capacità dei modelli di intelligenza artificiale raddoppiano ogni 3,6 mesi (stime METR); le dieci maggiori società americane valgono in Borsa 8,4 volte le dieci maggiori europee, contro le 3,6 volte di inizio 2022. «In un mondo esponenziale la storia smette di accumularsi», ha avvertito l’imprenditore: se «il mondo lineare premia la storia», fatta di anzianità, track record e riconoscimento, in uno che quadruplica a ogni periodo l’ultimo periodo vale da solo i tre quarti di tutto l’accumulato. Anche restare indietro costa di più: «Pagato una volta in un mondo lineare, pagato per sempre in uno esponenziale». E «le omissioni e le incertezze sono errori che vengono pagati con gli interessi in futuro». Il rischio è un mondo spaccato «fra chi vive il futuro e chi, tenendo la velocità di prima, vive già nel passato».

La partita riguarda da vicino l’Italia. «Per un paese di piccole imprese come l’Italia l’università è l’infrastruttura che trasforma la capacità di aggiustamento in vantaggio». Una piccola azienda non riesce a tenere distinto ciò che sperimenta da ciò che deve rendere subito: l’università può farlo per tutte, come «laboratorio del futuro» dove provare forme organizzative, formati di lavoro e usi dell’intelligenza artificiale. E dove la spesa in ricerca e sviluppo vale l’1,3% del Pil, è anche l’infrastruttura della ricerca di base, «il bene che il mercato produce meno, tanto meno un mercato di micro-imprese». Del resto una crescita esponenziale il Paese l’ha già conosciuta: tra il 1950 e il 1973 il Pil è aumentato del 6% l’anno e un occupato italiano è passato dal produrre il 31% di uno americano nel 1950 all’81% nel 1980.

In apertura il rettore Paolo Boccardelli aveva invitato gli studenti a portare con sé «competenze, coraggio e collaborazione». Sulla stessa linea il congedo di Pignataro: «Siamo all’inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione».