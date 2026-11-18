“Il Governo guidato da Giorgia Meloni, grazie anche al lavoro del ministro Matteo Piantedosi, dimostra con l’impegno sulla previdenza dedicata di proseguire quel percorso di compensazione volto a correggere posizioni previdenziali assolutamente squilibrate, frutto delle riforme dei governi passati. La principale richiesta avanzata dal mondo della Polizia e delle Forze dell’ordine, anche nelle interlocuzioni avute con Fratelli d’Italia, viene ascoltata e sostenuta. Siamo orgogliosi di aver dato seguito a un dialogo costante nei confronti di donne e uomini ai quali va tutta la nostra immensa gratitudine per il lavoro che svolgono quotidianamente per la nostra sicurezza. Mentre altri aggrediscono e invocano la militarizzazione ogni volta che una divisa viene impiegata, noi difendiamo chi ci difende”. Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.