Milano, la presentazione del Prix International Lysis - à la memoire de Jacques D’Adelsward Fersen “à la jeunesse de l’amour”

Il 23 Novembre, alle 18:30, alla Libreria Antigone di via Kramer 20 a Milano, verrà presentato Le Prix International Lysis- a la memoire de Jacques D’Adelsward Fersen “a la jeunesse de l’amour”, nato ufficialmente il 10 Novembre e ideato da Francesca Lovatelli Caetani, Gianpaolo Furgiuele, Carmine Monaco D’Ambrosia e Gabriele Romani, membri del Comitato Scientifico “Le prix International Lysis” all’interno dell’Associazione Mai Più Solo ODV ETS, che combatte la violenza, la povertà scolastica, bullismo e cyberbullismo ed è attiva sul territorio nazionale dal 2019.

Gli obiettivi del Comitato sono quelli di organizzare manifestazioni ed eventi culturali e sociali; riattualizzare e riscoprire la figura di Jacques d’Adelsward Fersen con particolare attenzione ai personaggi del mondo culturale del Diciannovesimo e Ventesimo Secolo.

Il comitato presiede e organizza ogni anno Le Prix International Lysis a la memoire de Jacques d’Adelsward Fersen, che potrà realizzarsi in differenti luoghi, come Villa Lysis, a Capri, dimora del Barone Fersen, ma non solo.

Il comitato curerà ed editerà testi di letteratura e scienze umane per continuare a promuovere gli scopi dell’Associazione e del comitato scientifico e l’associazione Mai Più Solo ODV ETS raccoglierà fondi per destinarli alle attività culturali e scientifiche del Comitato.

Durante l’evento alla Libreria Antigone, saranno disponibili i libri dei componenti del Comitato, che raccontano la storia di Jacques Fersen, ma anche di Nino Cesarini, Juana Romani e il libro di De Feo, “…prima del CLICK-Adolescenti lontano dai pericoli metropolitani”; i membri del Comitato racconteranno come, a partire dal 2026, in ragione dei rispettivi percorsi accademici, scientifici, editoriali e culturali, delle pubblicazioni dedicate a Jacques d’Adelswärd-Fersen, nonché dei legami storici e familiari con la sua memoria e la sua eredità, hanno costituito un gruppo autonomo, che opera in piena indipendenza nell’ideazione, nell’organizzazione e nell’attribuzione del Prix International Lysis, nonché nella promozione delle iniziative culturali e scientifiche ad esso collegate, senza vincoli di subordinazione nei confronti di altre associazioni, organizzazioni o singoli soggetti. Il Comitato presiede e organizza annualmente « Le Prix International Lysis », istituito alla memoria di Jacques d’Adelswärd Fersen, che potrà svolgersi in differenti sedi, tra cui Villa Lysis a Capri, storica dimora del Barone Fersen, ma non esclusivamente.

Il Comitato curerà inoltre la pubblicazione e l’edizione di testi con l’obiettivo di sviluppare le finalità proprie dell’Associazione e del Comitato scientifico. Info sui protagonisti

Libreria Antigone, non solo uno spazio culturale, ma luogo di incontro; fondata da Mauro Muscio nel 2016 in via Kramer 20, ha l’obiettivo diffondere le culture e sottoculture Lgbtqia+ e femministe, rivolgendosi a un pubblico ampio, studenti e studentesse, famiglie e bambini, a chi cerca elementi per costruire una cultura e una società migliore. Qui il confronto diventa ricchezza e gli scaffali fanno da cornice a un luogo sicuro. A giugno Antigone-nel nome non c’è solo un omaggio alla tragedia di Sofocle ma a tutte le sfumature dell’essere umano- ha festeggiato i dieci anni di una vita all’insegna della riflessione e del confronto pacifico.

Mai Più Solo ODV ETS, presieduta da Vincenzo de Feo, informatico e CTU del tribunale di Milano, esperto di bullismo, cyberbullismo e lotta alla povertà scolastica e alla violenza di genere, è un'associazione presente sul territorio da molti anni, con incontri nelle scuole, alla Camera dei Deputati e in altre sedi istituzionali. Organizza convegni, percorsi di formazione e attività assistenziali e istituzionali, colloqui con professionisti per il miglioramento personale, etico e sociale della persona-www.maipiusolo.org

Francesca Lovatelli Caetani. Giornalista e autrice Dirige vanityclass.it, collabora con Liberoquotidiano, affaritaliani, initaly. Autrice di: “Ciao Terra, poesia in musica (MichB. Van der Kirche) format La tessitrice” docufilm (ispirato alla storia di Ephy Lovatelli - Capri). Contributor in: Master Comunicazione Beauty e Wellness IULM - Milano. Mag book a cura di Ernesto Assante - “Musica e arti" -"La fenomenologia della nuova bellezza”.

Incarichi onorifici in: Charitable Foundation del Castello ucraino Pidhirci: membro onorario del board e dei supervisori della fondazione a salvaguardia del patrimonio artistico ucraino - Pidhirci Castle

Gianpaolo Furgiuele. Psicoanalista e saggista, Dottore di ricerca in Scienze umane e sociali presso l’Université Paris Nanterre, ha dedicato i suoi studi ai rapporti tra letteratura, psicoanalisi e società contemporanea. È autore di numerosi saggi, tra cui Jacques d’Adelswärd-Fersen. La cospirazione delle sirene (Ladolfi), Auteurs maudits (Armand Colin, 2023), Sexophobie (Laborintus, 2023), Jean-Luc Mélenchon sur le divan (Dunod, 2025) e un volume dedicato a Magnus Hirschfeld (2025). La sua ricerca si concentra in particolare sulle figure della marginalità letteraria, sulla costruzione del mito dell’autore maledetto e sull’applicazione della lettura psicoanalitica ai fenomeni politici, sociali e culturali contemporanei. Interviene regolarmente nel dibattito pubblico attraverso articoli, tribune e contributi sulla stampa, con analisi dedicate alla politica, alla psicoanalisi e alle trasformazioni della società contemporanea. Parallelamente all’attività clinica e di ricerca, porta avanti diversi progetti editoriali e culturali.

Carmine Monaco D’Ambrosia. Baritono e Saggista, Scrittore, attore e noto basso baritono con una solida carriera che lo ha portato ad esibirsi in Teatri quali l’Operà Bastille, il San Carlo di Napoli, il Regio di Torino, l’Art Center di Seul ed altri. Autore di “NINO-Il sole di Roma La luna di Capri-Vita reale ed immaginata di Antonio Cesarini” -Edizioni La Conchiglia. Carmine nasce sulle rive del Golfo di Napoli, e viene allevato da una meravigliosa coppia di coniugi che gli trasferiscono l’amore per la propria terra e per l’arte. Si appassiona di Teatro ed inizia a recitare in diverse compagnie amatoriali. Ha solo 15 anni, e non si spaventa ad affrontare il suo primo Pirandello. Si dedica a studi giuridici, guidato da una grande voglia di completezza e conoscenza, presso la Federico II di Napoli. Ma senza alcun preavviso, verso i venti anni, si sviluppa in lui una voce di una certa bellezza e presenza. Viene notato dal baritono Paolo Silveri, con il quale studia canto a Roma, e da Katia Ricciarelli, che lo guida nel periodo del debutto. Dopo un breve periodo di studio è già in scena con l’Elisir d’Amore di Donizetti. Per più di trenta anni ha calcato i palcoscenici girando il mondo. Questa opportunità gli ha permesso di toccare per mano la realtà in varie latitudini del nostro pianeta, imparando a comprenderne e accettarne la complessità. Considera la vita una grande opportunità, forse l’unica che dia all’uomo la possibilità di rapportarsi con la grandezza e con la miseria. Si esibisce in quattro continenti, eseguendo opere del grande repertorio italiano e francese e facendosi apprezzare anche in Ravel, Britten, Stravinsky, Wagner e Smetana. Ha lavorato con Ugo Gregoretti, Pier Luigi Pizzi, Thomas Moschopoulos, Petar Selem, George Solti, Lindsay Kemp, Franca Valeri, Bruno Bartoletti, David Pountney, Beni Montresor, … . Riceve il premio Cimarosa, con Alberto Zedda e Roberto de Simone, quale interprete delll’Opera italiana del 700 nel mondo. Ha inciso Opere e Recital per la Dynamic e la Bongiovanni. È stato direttore Artistico del Festival Circe Arte, nel Lazio, e del Festival internazionale Jommelli - Cimarosa, in Campania. Inizia a scrivere tardi, quando il suo bagaglio di esperienze è diventato, ormai, troppo pesante per non svuotarlo fra le pagine di un libro, dedicandosi particolarmente alla ricerca di storie perdute e di vicende dimenticate. Premiato con il premio Fersen per il suo libro “Nino il Sole di Roma, la luna di Capri”, si è dedicato alla stesura di libretti per commedie musicali di prossima esecuzione. Particolarmente sensibile alla tutela dei beni storici - architettonici d’Italia, si è prodigato sollecitando personalmente le istituzioni per la salvezza di monumenti di inestimabile valore, come la Chiesa della Maddalena, il Chiostro di San Bernardino ad Aversa ed alcune opere dello scultore rinascimentale Giovanni da Nola

Gabriele Romani, storico dell’arte e saggista. Gabriele Romani è storico dell’arte, dottorando presso l’Université Bordeaux Montaigne e l’Università degli Studi Roma Tre. La sua ricerca è dedicata ai modelli e alle modelle italiani attivi tra Napoli, Roma e Parigi tra il XIX e il XX secolo, con particolare attenzione alle pratiche d’atelier, alle reti migratorie e al ruolo dei corpi nella produzione dell’arte e degli immaginari che attraverso di essi prendono forma. Borsista FARMO del Musée d’Orsay e diplomato alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici della Sapienza Università di Roma, ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Perugia. I suoi interessi attraversano l’arte e la cultura visuale tra XIX e XX secolo, interrogandone le relazioni con la storia del pensiero. È autore di monografie, saggi e contributi in cataloghi scientifici, tra cui Confini d’identità. Juana Romani, modella e pittrice (Castelvecchi, 2024).